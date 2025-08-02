Uraloğlu: Hesap Verebilirlik Önemli - Son Dakika
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Politika

Uraloğlu: Hesap Verebilirlik Önemli

02.08.2025 16:50
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki 60 milyon Euro'luk paranın akıbetini sorguladı.

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'BİRİSİNE ÇAMUR ATMAK BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantı sonrası AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Biz gerçekten hizmet siyasetine odaklandık. Birisine çamur atmak bizim görevimiz değil. Eleştirmekten bile imtina ediyoruz ama kimseye çamur atmıyoruz. Hiç kimse de dokunulmaz değil. Biz milletimize hesap vereceğiz. Sonra gerekirse hukuka hesap vereceğiz. Onun için yaptığımız her şeyi hem vicdana uygun hem de hukuka uygun yapmak zorundayız. Elbette sorumluluk ve risk alacağız. Yarın hesap sorulacağını bileceğiz. Biz bu sahiple yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞMADIM'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa'dan bir finans kuruluşundan alınan 60 milyon Euro'luk paranın ortada olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Siyaset risk almaktır. O gün başlattık sonra bütün gerekenleri de yerine getirdik. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Gereği yerine getirilmeyen bir işten bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde finans kuruluşunun ismini de vererek zikrettim. Onlar bana ulaştı. 'Lütfen bizim ismimizi vermeyin' dediler. Hadi isimlerini vermeyeyim. Avrupa'da önemli bir yatırım ve finans kuruluşundan alınmış olan tamı tamına 60 milyon Euroluk bir para ortada yok. Böyle bir şey ile meslek hayatımda karşılaşmadım. Siz bir finans kuruluşundan para alıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 60 milyon euroluk imalat yapıldığı halde, Türkiye'nin en büyük 3 tane firmasından biri yaptığı halde siz o parayı oraya ödemediniz. Ondan sonra da çıkıp konuşuyorsunuz. Allah sizleri ıslah etsin, başka ne diyeyim? Elbette bunların hesabını soracağız. Sormaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Eğer bir hesap verilebilirlik var ise buyurun bunların hesabının verin. Kimseye çamur atmaya uğraşmayın. Bakın biz asla kimseye çamur atmıyoruz. Biz Allah katında da hesap vereceğimizi bildiğimiz için eleştirirken de vicdanlı eleştiriyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA TEKRAR CUMHURBAŞKANI OLACAK'

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihine de değinerek, "Geçmişi zihnimizde canlandırmak çok kolay. Hem yaşadık hem de hatıralarımız var. Geleceği yaşamak başka. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 2027 ya da 20028'de olacak. 'Muhtemelen 2027'de olacak' diye düşünüyorum. Elbette, kendi adıma düşüncelerim ve yapmayı planladıklarım var. Görevimin ne olduğundan bağımsız olarak, biz o akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonuçlarını takip edeceğiz inşallah. Şunu görüyorum ki; Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Seçimleri en iyi şekilde kazanıp, bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini ve gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum. İyi niyetle yola çıktık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul, Politika, Ekonomi, Trabzon, Türkiye, Son Dakika

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