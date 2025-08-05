Uraloğlu\'ndan Filistin\'e Destek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin'in Türkmenistan Büyükelçisi Rana Abu Hijleh ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3'üncü BM Konferansı'nda Filistin'in Türkmenistan Büyükelçisi Sayın Rana Abu Hijleh ile beraberiz. Kendilerine Türkiye'nin Filistin'e olan sonsuz desteğini ilettik. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderin ülkesi olarak biz de diyoruz ki; 'Denizden nehre Filistin özgür olana dek' desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı.