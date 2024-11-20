Uşak'a Acil Hastane İhtiyacı

Politika

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ta 250 yataklı hastanenin ihalesinin yapılmasını ve projenin başlamasını istedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak'ta sadece bir hastane olduğunu yoğunluk nedeniyle vatandaşların hastane başvurularında sorunlar yaşandığını söyledi.

Uşak'ta günlük 5 bin poliklinik yapıldığını, bin 600 kişinin acil servise başvurduğunu anlatan Karaoba, "Ultrason randevularında 2025 yılının temmuz ayı doldu. Ultrason, MR, tomografi randevuları inanılmaz geç sürelere verilmeye başlandı. Bir hekim olarak söylüyorum, Uşak'ta kanser hastası tiroid hastasına 8 ay sonraya ultrason randevusu veriliyor." diye konuştu.

Karaoba, sağlıktan tasarruf yapılamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir an önce Uşak'a bir hastane talep ediyoruz. Bir yıl sonra ya da bir ay sonra değil yarın bile değil bugünden itibaren bir hastane talep ediyoruz. Vatandaşlarımız Afyon'a, Eskişehir'e ve Denizli'ye gitmekten yoruldular. Uşak'ta 250 yataklı hastanenin ihalesinin yapılmasını ve projenin başlamasını talep ediyorum."