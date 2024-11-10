Uşak Valisi'nden Atatürk Mesajı - Son Dakika
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Politika

Uşak Valisi'nden Atatürk Mesajı

Uşak Valisi\'nden Atatürk Mesajı

Vali Naci Aktaş, Atatürk'ü anarak onun mirasının önemini vurguladı ve saygılarını iletti.

10.11.2024 08:06
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Uşak Valisi Naci Aktaş 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, yayımlamış olduğu mesajda, "Tarihte iz bırakan ender kahramanlardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; engin ileri görüşlülüğü, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut ile tüm insanlığın saygı ve sevgisini kazanmış bir liderdir. Büyük bir Devlet adamı olan Atatürk; Kurtuluş Mücadelesi'ne önderlik ederek milletinden aldığı güç ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla kalmamış, milletimizin refahı için ömrünün son demlerine kadar durmaksızın çalışmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali; Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda ilerlemeye, Aziz Milletimiz adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz. O'nun bizlere miras bıraktığı ilkeler ve değerler Cumhuriyetimizi güçlü ve aydınlık yarınlara taşırken ilham kaynağımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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