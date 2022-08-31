Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 1. Hudut Tabur Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bekir Demir 'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Özalp'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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