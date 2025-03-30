Varank'tan Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
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Politika

Varank'tan Özgür Özel'e Tepki

Varank\'tan Özgür Özel\'e Tepki

Mustafa Varank, Özgür Özel'in açıklamalarını yalan ve abartı olarak nitelendirdi.

30.03.2025 17:19
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamayla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Yolsuzluk soruşturmalarındaki araştırmalarda da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de, alışkanlık olarak yine bol sıfırlı rakamlarla konuşuyorlar. Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ayağı kırıldığında 'Ben ayağımı Manisa'da evimde kırdım' demişti. O yalandan başlayarak seri halinde yalan söylemeye devam ediyor" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında basın mensuplarının sorularını cevaplayan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tayyip Bey, '2 kere 2 5 eder' dese, Varank, 'Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti' der, bütün hesabı değiştirir" açıklamasına değindi. Varank yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in benimle ilgili bazı ifadeleri oldu. Öncelikle bu bayram gününde kendisinin böyle bir konuda nahoş açıklamalar ile seviyeyi bu kadar düşürmesini milletimizin takdirine bırakıyorum. Kendisi, bizim çarpıtmalar yaptığımızı, 23 yılın sonunda farklı tutumlar içerisinde bulunduğumuzu ifade etmiş. Bir miting alanı tartışması üzerinden polemik çıkarmaya çalışmış. Şunu çok açık ifade etmek istiyorum. Aslında ortada hava fotoğrafları var, insanların çekilmiş fotoğrafları var. O hava fotoğraflarıyla, o meydanda kaç kişinin toplanabileceği aslında matematiğin bir konusu. Orada metrekareler belli. Temel matematik bilgisi olan, yani çarpmayı ve bölmeyi bilen herkes o fotoğrafta kaç kişinin olduğunu hesap edebilir. Ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını örtmeye çalışıyor. Özellikle yolsuzluk soruşturmalarındaki araştırmalarda da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de, alışkanlık olarak yine bol sıfırlı rakamlarla konuşuyorlar. Harita mühendisleri odasından bahsetmiş. Sadece Türkiye'de değil, İstiyorsa İngiltere'deki harita mühendisleri odasına da benim yayınladığım hava fotoğraflarını gönderebilir. O alana kaç kişi sığabilir, kaç insan o mitinge katılabilir bunun hesaplamalarını yapabilir. Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ayağı kırıldığında 'Ben ayağımı Manisa'da evimde kırdım' demişti. O yalandan başlayarak seri halinde yalan söylemeye devam ediyor. Nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi, 2 bin 900 sandıkta 11 saatte tek tek oy kullanamazsa, o miting alanına 2 milyon 200 bin kişinin gelmesi de mümkün değil. Bir Genel Başkan'a yalan söylemek yakışmıyor. Bu tartışma, harita mühendisleri odasının konusu değil, harita mühendislerinin bir konusu değil, tabipler odasının konusu. Kendi yalanlarını eğer tabipler odasına sorarsa kendilerinden teyit alabilir. Siyaset yapıyoruz, bizim vatandaşlara her zaman doğruları söylememiz lazım. Bizim açımızdan bir vatandaşımızın bile kıymeti çok büyüktür. Ama sayıları abartarak ve çarpıtarak yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olmanın imkanı yoktur." - BURSA

Kaynak: İHA

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