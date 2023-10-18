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Filistin'e destek veren Yahudiler ABD Kongre binasını bastı - Son Dakika

Filistin'e destek veren Yahudiler ABD Kongre binasını bastı

Son Güncelleme: 18.10.2023 23:57

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren çok sayıda Yahudi, "ateşkes" talebiyle düzenledikleri protestoda ABD Kongre binasında oturma eylemi yaptı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak "ateşkes" talebiyle düzenlediği protestoda göstericiler, Kongre'de oturma eylemi yaptı.

"AMERİKALI YAHUDİLER GAZZE'DE ŞİMDİ ATEŞKES İSTİYOR"

Önce Capitol Binası yakınlarında toplanan göstericiler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti. "Ateşkes" yazılı büyük bir afiş açan protestocular, "Şimdi ateşkes" sloganları attı. Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlar taşıdı.

KONGRE BİNASINA GİRDİLER

Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı, daha sonra Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı. "Barış için Yahudi Sesi" adlı organizasyonun sosyal medya platformundan paylaşılan Kongre içindeki anlara dair görüntülerde, göstericilerin alkışlarla "Şimdi ateşkes" sloganları attığı duyuldu.

"GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILANA KADAR KONGRE'DEN AYRILMAYACAĞIZ"

Paylaşımda, "Yüzlerce Amerikalı Yahudi Kongre'de oturma eylemi düzenliyor ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapılana kadar Kongre'den ayrılmayacağız. Binlerce ABD Yahudisi dışarıda protesto ederken, aralarında iki düzine hahamın da bulunduğu 350'den fazla kişi içeride dua ederek direniş gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

ABD Kongresi'nde oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden polis ekipleri, burada onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Filistin'e destek veren Yahudiler ABD Kongre binasını bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'e destek veren Yahudiler ABD Kongre binasını bastı - Son Dakika
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