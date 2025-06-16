Yapıcıoğlu'ndan Erbakan'a Ziyaret

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, ziyaretinden ötürü Yapıcıoğlu'na teşekkür etti.

Erbakan, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.

HÜDA PAR'ın, ailenin korunması, ahlaki ve manevi kalkınmaya yönelik hazırladığı kanun teklifiyle ilgili Yapıcıoğlu'nun kendilerini bilgilendirdiğini aktaran Erbakan, "Özellikle, LGBT sapkınlığının önlenmesi, propagandasının önüne geçilmesine ilişkin bir kanun teklifini hazırlayıp nisanda sunmuşlardı, bununla ilgili de bilgilendirmede bulundular. Son derece kapsamlı ve verimli bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu ise ülke gündemine dair konularda karşılıklı fikir beyanında bulunduklarını bildirdi.

Daha önce verdikleri bazı kanun tekliflerine Yeniden Refah Partisi'nin desteğini istemek üzere Erbakan'a ziyarette bulunduklarını anımsatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi de çifte vatandaş olan soykırımcıların cezalandırılmasıyla ilgili kanun teklifiydi. Kendileri de teklifimizin genel kurul gündemine alınması için destek vermişlerdi, konuştuğumuz konulardan biri de buydu. 18 Nisan'da, ailenin korunması ve cinsel sapkınlıkların önlenmesine dair bir kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunmuştuk. Sıra geldiğinde önergemiz Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecektir. Bu konuda da desteklerini talep ettik."