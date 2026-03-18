Yaşlılar Haftası'nda Vefa Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Yaşlılarımız, kökü mazide olan atinin canlı şahitleri olmakla birlikte milletimizin ve devletimizin sarsılmaz temelleridir." ifadesini kullandı.

Yurdakul, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, ömrünü vatanına, milletine ve ailesine vakfetmiş tüm büyüklere en derin saygı ve hürmetlerini sunduğunu belirtti.

Türk inancında ve kadim Türk törelerinde yaşlılığın, sadece biyolojik bir evre değil, aile köklerinin korunmasının temininin, tecrübenin ve "Aksakallık" makamının da tecellisi olduğunu ifade eden Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Aile son sığınağımızdır" sözlerini hatırlattı ve bu kutsal sığınağın başköşesinin evlerin bereketi olan büyüklere ait olduğunu vurguladı.

Yurdakul, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18-24 Mart haftasının isminin, konunun ruhuna uygun şekilde "Vefa Haftası" olarak kabullenilmesini teklif ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü Türk ailesi, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat ve muhabbet şiarıyla kurulmuş, ana-baba hakkına riayet eden muazzam bir ahlak kalesidir. Yaşlılarımız, kökü mazide olan atinin canlı şahitleri olmakla birlikte milletimizin ve devletimizin sarsılmaz temelleridir. 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz, 142 bilim insanının katılımıyla hazırlanan 'Aile Kurumu Çalıştayı' verileri göstermektedir ki, ülkemiz hızla yaşlanan bir toplum haline gelmektedir."

2023 yılında yüzde 10,2 olan 65 yaş üzeri nüfus oranının 2060 yılında yüzde 25'i geçeceği öngörülmektedir. Nitekim 2024 yılında yüzde 34,4 olan ülkemizdeki ortanca yaşın, 2025 yılında yüzde 34,9'a yükseldiği ve ülkemizin yaşlanma trendinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği görülmüştür."

Modernleşme ve bireyselleşme sürecinin, geleneksel geniş aile yapısını çekirdek aileye dönüştürürken, ne yazık ki büyükleri bu yeni düzen içerisinde yalnızlaşma riskiyle karşı karşıya bıraktığı değerlendirmesinde bulunan Yurdakul, "Çalıştayımızda ortaya konulan ve bizim de desteklediğimiz öneri, yaşlılarımızı mümkün olduğunca aile ocağının sıcaklığına emanet etmek ve yaşlılarımızın sosyalleşerek yaşamalarını temin etmenin milli bir zorunluluk olduğudur." açıklamasını yaptı.

"MHP, hiçbir çınarımızı yalnızlığın karanlığına terk etmemeye kararlıdır"

Yurdakul, MHP olarak "Güçlü Türk Aile Yapısı, Sağlıklı Toplum ve Lider Ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde yaşlı politikasına ilişkin çözüm önerilerini de kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Yaşlıların refahını ve sosyal ilişkilerini ön plana alan aktif bir yaşlanma modelini temel politika olarak benimsediklerini ifade eden Yurdakul, bu kapsamda yaşlısına bakan ailelere "Sosyal Bakım Yardımı" verilmesine yönelik yasal düzenleme öngördüklerini bildirdi.

Yurdakul, yatağa bağımlı yaşlıların hastaneye gitmeden rapor alabilmesi evinde tam teşekküllü sağlık hizmeti alabilmesi için mobil ekiplerin yurt genelinde yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Evini yaşlı bir vatandaşa kiralayan mülk sahiplerine vergi indirimi sağlanacak, kirada oturan yaşlılarımız için müstakil sosyal konut projeleri hayata geçirilecektir. Tecrübe Atölyeleri ile 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için "Tazelenme Üniversiteleri" yaygınlaştırılacak, büyüklerimizin tecrübelerini gençlere aktaracağı "Bir Çınara Sor" temalı tecrübe atölyeleri kurulacaktır."

Milli Eğitim müfredatına ilkokuldan itibaren yaşlanma ve yaşlıya saygı konuları entegre edilerek, nesiller arası bağlar yeniden tahkim edilecektir. Çalışma hayatında yaşlı bireylere yönelik zorbalık eylemleri için Türk Ceza Kanunu'nda daha ağır yaptırımlar düzenlenecektir. İfade etmeliyiz ki bir gün hepimiz yaşlanacağız. Bugün büyüklerimize gösterdiğimiz vefa, aslında kendi geleceğimize, Türk milletinin ve devletimizin bekasına yaptığımız bir yatırım olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir çınarımızı yalnızlığın karanlığına terk etmemeye kararlıdır."

Bu duygu ve düşüncelerle, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı en içten dilekleriyle kutlayan Yurdakul, "Hayatta olan ulu çınarlarımızın ellerinden öpüyor, onlara sağlıklı, huzurlu ve devletimizin şefkatli kanatları altında uzun ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden yaşlı çınarlarımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.