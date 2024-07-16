Yatağan Belediye Başkanı Yunanistan\'da düzenlenen sempozyuma katıldı

Politika

MUĞLA (İHA) Yunanistan'ın Nisyros adasında düzenlenen 'Geçiş Zamanlarında Sürdürülebilir Çözümler' sempozyuma Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos'un davetiyle Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da katıldı.

Sempozyumda Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, ABD'den Donald Huisinga ve Constantinos Sioutas, Türkiye'den Derya Oktay ve İtalya'dan Antonella Trambadore konuşma yaptılar.

Sempozyumda önümüzdeki süreçte yaşanması ihtimal uluslararası sorunlar, sürdürülebilir enerji, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir turizm konuları ele alındı.

Yunanistan'daki kardeş belediyemizi ziyaretimiz iki komşu ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdi. Bu ziyaret, kültürel anlayışımızı ve ekonomik işbirliğimizi artırarak barış dolu bir geleceğe olan inancımızı pekiştirdi. İleriye dönük olarak, bu tür ilişkilerin daha da gelişmesini ve yeni ortak projelere vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - MUĞLA