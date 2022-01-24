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Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek! - Son Dakika

Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!

24.01.2022 08:50
Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!

MAK Danışmanlık, 8-17 Ocak tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın gerisine düştü. Katılımcıların yüzde 64'ü ise parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini, yüzde 46'sı ise parti değiştireceğini söyledi.

58 ilde 5 bin 750 kişiyle yapılan 2022'nin ilk anketine katılanların % 64'ü parlamenter sisteme dönülmesini istedi. En önemli sorun % 46 ile ekonomi oldu. Onu adalet, ahlaki yozlaşma ve eğitim izledi...

CUMHUR 39,1! MİLLET 39, 5

Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 39.1 (AKP % 31.9, MHP %7.2) olarak hesaplandı. Millet İttifakı'nın iki büyük bileşeninin desteği de % 39.5 (CHP % 24.4 ve İYİ Parti % 15.1) oranında ölçüldü. Ankette HDP'nin oy oranı % 9.3, DEVA Partisi'nin % 3.4, Gelecek Partisi'nin % 2.6, Saadet Partisi'nin % 1.3, Hüdapar'ın % 0.9, BTP'nin % 0.8, YRP'nin % 0.7, Memleket Partisi'nin % 0.5, BBP'nin % 0.5, DP'nin % 0.4 ve TDP'nin % 0.3 çıktı.

% 46 PARTİ DEĞİŞTİRİYOR, % 7 KARARSIZ

İlk seçimde siyasi dengenin nasıl değişebileceğine ilişkin işaret, "Son 3 yılda iktidara bakış açınız ne yönde değişti" sorusuna verilen yanıtlarda görüldü.

Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!

Bu soruya katılanların % 46'sı, "Ne olumlu ne olumsuz" karşılığını verirken, % 40'lık bölüm "Olumsuz yönde değiştiğini" söyledi. Ankette, 24 Haziran 2018'de oy veren seçmenlere, partisine ilişkin görüşünün değişip değişmediği de soruldu. % 47'lik bölüm, ilk seçimde yine aynı partiye oy vereceğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 46'sı ise "24 Haziran'da desteklediğine değil bir başka partiye oy vereceğini" açıkladı. % 7'lik kesim ise "Kararsızım" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: EKONOMİ

Türkiye'nin öncelikle çözülmesi gereken sorunuyla ilgili soruyu katılımcıların % 46'sı 'Ekonomi, pahalık ve işsizlik", % 13'ü 'Adalet', % 12'si 'Ahlaki yozlaşma', % 11'i de 'Eğitim' diye yanıtladı.

Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!

ADAYDA ARANAN ÖZELLİK: TARAFSIZLIK

En yüksek destek, "Size göre ülkemiz parlamenter sisteme geçmeli mi" sorusuna verilen yanıtta ortaya çıktı.

Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!

Bu soruya katılanların % 64'ü 'Evet' dedi. % 31'lik kesim mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olduğunu bildirdi, % 5 ise 'Fikrim yok' seçeneğini işaretledi. Cumhurbaşkanı adayında aranan 3 önemli özellik de, tarafsız olmalı (% 38), milli manevi değerlere duyarlı olmalı (% 29) ve dürüst/mütevazi olmalı (% 22) olarak sıralandı.

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Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Seçim anketi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek! - Son Dakika


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