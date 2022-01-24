Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek! - Son Dakika

58 ilde 5 bin 750 kişiyle yapılan 2022'nin ilk anketine katılanların % 64'ü parlamenter sisteme dönülmesini istedi. En önemli sorun % 46 ile ekonomi oldu. Onu adalet, ahlaki yozlaşma ve eğitim izledi...

CUMHUR 39,1! MİLLET 39, 5

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 39.1 (AKP % 31.9, MHP %7.2) olarak hesaplandı. Millet İttifakı'nın iki büyük bileşeninin desteği de % 39.5 (CHP % 24.4 ve İYİ Parti % 15.1) oranında ölçüldü. Ankette HDP'nin oy oranı % 9.3, DEVA Partisi'nin % 3.4, Gelecek Partisi'nin % 2.6, Saadet Partisi'nin % 1.3, Hüdapar'ın % 0.9, BTP'nin % 0.8, YRP'nin % 0.7, Memleket Partisi'nin % 0.5, BBP'nin % 0.5, DP'nin % 0.4 ve TDP'nin % 0.3 çıktı.

% 46 PARTİ DEĞİŞTİRİYOR, % 7 KARARSIZ

İlk seçimde siyasi dengenin nasıl değişebileceğine ilişkin işaret, "Son 3 yılda iktidara bakış açınız ne yönde değişti" sorusuna verilen yanıtlarda görüldü.

Bu soruya katılanların % 46'sı, "Ne olumlu ne olumsuz" karşılığını verirken, % 40'lık bölüm "Olumsuz yönde değiştiğini" söyledi. Ankette, 24 Haziran 2018'de oy veren seçmenlere, partisine ilişkin görüşünün değişip değişmediği de soruldu. % 47'lik bölüm, ilk seçimde yine aynı partiye oy vereceğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 46'sı ise "24 Haziran'da desteklediğine değil bir başka partiye oy vereceğini" açıkladı. % 7'lik kesim ise "Kararsızım" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: EKONOMİ

Türkiye'nin öncelikle çözülmesi gereken sorunuyla ilgili soruyu katılımcıların % 46'sı 'Ekonomi, pahalık ve işsizlik", % 13'ü 'Adalet', % 12'si 'Ahlaki yozlaşma', % 11'i de 'Eğitim' diye yanıtladı.

ADAYDA ARANAN ÖZELLİK: TARAFSIZLIK

En yüksek destek, "Size göre ülkemiz parlamenter sisteme geçmeli mi" sorusuna verilen yanıtta ortaya çıktı.

Bu soruya katılanların % 64'ü 'Evet' dedi. % 31'lik kesim mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olduğunu bildirdi, % 5 ise 'Fikrim yok' seçeneğini işaretledi. Cumhurbaşkanı adayında aranan 3 önemli özellik de, tarafsız olmalı (% 38), milli manevi değerlere duyarlı olmalı (% 29) ve dürüst/mütevazi olmalı (% 22) olarak sıralandı.