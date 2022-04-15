Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, DP Genel Başkanı Uysal ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, DP Genel Başkanı Uysal ile iftarda buluştu

15.04.2022 11:43
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, DP Genel Başkanı Uysal ile iftarda buluştu

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara'da yaşayan Afyonlularla iftarda bir araya geldi.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara'da yaşayan Afyonlularla iftarda bir araya geldi.

Afyonkarahisarlılar ve İlçeleri Dayanışma Derneği ve Sandıklılar Vakfı tarafından düzenlenen 13. Geleneksel iftar yemeği Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu'nda gerçekleşti. Kendisi de Afyonlu olan Başkan Yaşar iftara eşi Azize Yaşar ile katılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonlu Bürokratlar ve Afyon Milletvekilleri de hemşerilerini yalnız bırakmadı.

"Ramazan paylaşımdır, hoşgörüdür"

Dualarla başlayan iftar yemeğinde Afyonlu hemşerileri ile aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu söyleyen Yaşar, "Yenimahalle Belediye Başkanı olarak 13 yıldır görev yapıyorum. Ramazan'ın coşkusunu da Muharrem'in acısını da Yenimahalle'de yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin sıkıntıları var, dünyanın da sıkıntıları var, savaşlar var, açlık var. Ülkemizdeki sıkıntıları inşallah hep beraber aşacağız. Cumhuriyeti kuran toprakların, Kurtuluş savaşının kazanıldığı toprakların çocuklarıyız biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ve devleti ilelebet yaşayacaktır. Ramazan paylaşımdır, sevgidir, hoşgörüdür, barıştır, eline beline ve diline sahip olmaktır. Birlik beraberlik içinde, kardeşçe, kin ve nefretten uzak, ayrışmadan çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir ülke bırakacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - ANKARA

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, DP Genel Başkanı Uysal ile iftarda buluştu
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, DP Genel Başkanı Uysal ile iftarda buluştu

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Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Fethi Yaşar, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, DP Genel Başkanı Uysal ile iftarda buluştu - Son Dakika


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