Yerli Üretim Düşüşte, İYİ Parti İtirazda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yerli Üretim Düşüşte, İYİ Parti İtirazda

26.06.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'li Çömez, yerli hayvancılık desteklerinin azaldığını ve yoksulluk sorununu gündeme getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hayvancılıkta yerli üretime verilen desteklerin önceki yıllara göre azaldığını ileri sürerek, yerli üretimin bitirildiğini savundu.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan ifadelerinin Meclis tutanaklarından çıkarılması ve Aslan'a ceza verilmesi için talepte bulunduklarını ancak bugüne kadar bir netice alamadıklarını belirtti. Çömez, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir cevap beklediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda 4 ay önce yoklama talebinde bulundukları bir birleşimde sahte imzayla pusula verildiğini savunan Çömez, bu konuyu TBMM Başkanı Kurtulmuş'la yaptıkları görüşmede dile getirdiklerini aktardı.

TBMM Genel Kurulunda, dün benzer bir durumun yaşandığını belirten Çömez, "İşte bu sebeple Sayın Meclis Başkanı'na yeniden bir dilekçe verdik ve bundan sonra parlamentoda herhangi bir sahte imza, sahte oy kullanılmaması için gereğini yapmasını kendisinden talep ettik" diye konuştu.

Ülkede yoksulluk sınırı 81 bin 750 lirayken ortalama memur maaşının 49 bin 600 lira, ortalama kamu işçisi maaşının 43 bin 660 lira, asgari ücretin 22 bin 104 lira, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olduğunu söyleyen Çömez, bahsettiği bu kesimlerin yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

Çömez, "Eurostat verilerini açıkladı geçtiğimiz günlerde; Avrupa'da yoksullukta Türkiye birinci sırada." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, hayvancılıkta yerli üretime verilen desteklerin önceki yıllara göre azaldığını ileri sürerek, yerli üretimin bitirildiğini savundu.

Yerli hayvancılığa 2014'te 1,1 milyar dolar destek verilirken, bugün bu rakamın 490 milyon dolara düştüğünü aktaran Çömez, 2014'te ithalata 120 milyon dolar para harcanırken, bugün bu rakamın 1,38 milyar dolara yaklaştığını iddia etti.

OECD rakamlarına göre 720 bin çocuk işçi olduğunu ve her yıl 80'e yakın çocuğun iş kazalarında hayatını kaybettiğini kaydeden Çömez, geçen yıl 50 binden fazla çocuğun dilencilik yaparken sokaktan toplandığını, bir günde Narkokapan operasyonunda 110 çocuğun uyuşturucu satarken yakalandığını, 2023'te 26 bin çocuğa cinsel istismar uygulandığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Yoksulluk, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerli Üretim Düşüşte, İYİ Parti İtirazda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
08:30
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:32
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
03:29
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
00:50
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
00:43
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
00:21
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
00:20
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 19:35:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Üretim Düşüşte, İYİ Parti İtirazda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.