Yıldırım'dan Subaşı'na Sert Eleştiri

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na tepki gösterdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Subaşı'nın Belediye Meclisi'ndeki oturumlara katılmadığını öne sürdü.

Subaşı'nın "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" programında da yer almadığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Muhtemelen bugün Bilecikliler Günü programında da ne de şehirde. Belediye başkanı mı seçtik, turizmden sorumlu gezi başkanı mı anlamadık. Şehir haftanın en az 4 günü susuzlukla mücadele ediyor, sayelerinde komşuluk ilişkileri ilerledi. İnsanlar su olmayan yerden su olan mahallelere, eşine dostuna ihtiyaçlarını gidermeye gidiyor ama bilin bakalım bu durumdan bir tek kim etkilenmiyor? Tabii ki şehirde durmayan, yaşamayan Belediye Başkanımız Melek Hanım."

Yıldırım, Subaşı'nın İsviçre'de tatil yaptığını, bu sebeple 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına katılamadığını iddia etti.

"Atatürkçülük konserlerde İzmir Marşı söylemekle olmuyor." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları bildirdi:

"Sosyal medyada buralarda varmış gibi, sayısını bilmediğimiz sosyal medya ekibinin paylaşımlarıyla da olmuyor. Geleceksin, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacaksın. Bizden birileri katılmayınca parmakla gösteriyorsunuz, kendinizden katılmayan oldu mu sus pus oluyorsunuz. Şehrin her yerinde astığın pankartlarda işaret ettiğin Ata'mız, o gerçekten bizimle ama sen bu şehirle değilsin maalesef. Şehir her gün çaresizlik içinde. İnsanlar belediyeden umudunu kesmiş ama umurunuzda değil. Siz de haklısınız. Nasıl olsa 4,5 sene daha var. CHP'nin bu ülkedeki görevi bu sonuçta öyle değil mi?"