YKS Adıyaman İl Birincisi Musa Çelebi\'den Başkan Hallaç\'a Ziyaret

YKS Adıyaman il birincisi Musa Çelebi, Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile bir araya geldi.

Kahta'daki özel bir lisede okuyan ve YKS Türkiye genelinde 614'üncü sıralamaya girip Adıyaman il birincisi unvanını kazanan Musa Çelebi, babası ve aynı zamanda AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ile birlikte, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı halkın makamında ziyaret etti.

Adıyaman il birincisi Musa Çelebi'nin yakalamış olduğu başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Musa Çelebi'yi tebrik ederek, bu büyük başarının sadece ailesi ve okulu için değil, tüm Kahta gençliği adına da ilham verici olduğunu söyledi.

Başkan Hallaç, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onların eğitim yolculuklarını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, Musa Çelebi'ye üniversite hayatında da başarılar diledi. - ADIYAMAN