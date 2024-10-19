Yozgat Belediye Başkanı'ndan Bolu'ya Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yozgat Belediye Başkanı'ndan Bolu'ya Sert Yanıt

Yozgat Belediye Başkanı\'ndan Bolu\'ya Sert Yanıt

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eleştirilerine yanıt vererek, Bolu’nun belediyecilikte birçok eksikliği olduğunu öne sürdü. Arslan, Yozgat'ın çöpü elektrik üretimine dönüştürdüğünü hatırlatırken, Özcan'ın açıklamalarını etik dışı buldu.

19.10.2024 16:46  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yozgat ve Konya Belediyelerini hedef alan 'çöp' paylaşımına cevap veren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bolu'nun belediyecilik alanında birçok eksiğinin bulunduğunu belirterek, "Bolu Belediye Başkanı izmarit toplamakla uğraşırken Yozgat 9 sene önce katı atıktan, çöpten elektik üreten illerin başında geliyordu" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yozgat ve Konya'yı hedef alarak sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza üzerine yaptığı açıklamaya tepkiler Yozgat'ta çığ gibi büyüyor. Bu çerçevede Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son zamanlarda yapmış olduğu şovlarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

"İnsanların hukukunu gözetmesi gerekiyor"

Makamları yönetenlerin, insanların hukukunu gözetmek zorunda olduğunun altını çizen Başkan Arslan, "Bolu Belediye Başkanı'nın açıklamaları, münferit bir olay üzerinden yola çıkarak bir şehrin insanlarını karalama yönünde edep dışı, etik dışı bir davranışa yol açtı. Tabii ki hepimiz birtakım münferit olaylarla karşılaşıyoruz ama bu olaylardan yola çıkarak hiçbir zaman başka şehrin insanlarını karalama yolunu seçmedik ya da Türkiye önünde aşağılamaya çalışır bir tavır içerisine girmedik. Yönetim makamında bulunan insanların biraz daha haddini bilmesi lazım, insanların hukukunu gözetmesi lazım. Tabii Bolu Belediye Başkanı'nda böyle bir tavır görmek mümkün değil çünkü zaman zaman bu tür tavırların içine giriyor" dedi.

"Yozgat ve Konya insanını aşağılama hakkı yoktur"

Yozgat'ın Türkiye'nin en huzurlu ve en temiz şehirlerinden bir tanesi olduğunu da belirten Başkan Arslan, "Biz de bugün Bolu'ya gitsek ya da Bolu plakalı araçların birtakım kusurlarını bulabiliriz ama bu hiçbir zaman Boluluları bize aşağılama hakkı vermez. Bu manada Bolu Belediye Başkanı'nın Yozgat ve Konya insanını aşağılama hakkı yoktur, haddi de değildir" şeklinde konuştu.

"Bolu'nun belediyecilik anlamında çok eksiği var"

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın son dönemlerde yaptığı eylemlerin şovdan ibaret olduğunu da söyleyen Başkan Arslan, "Son dönemlerde kendisi izmarit toplamakla, sigara atanlara ceza yazmakla gündeme geldi. Biz bunları tatlı sert hemşehrilerimizle karşılıklı sevgi ve saygı içinde hallediyoruz, hiçbir zaman bunu şova dönüştürmüyoruz. Bolu Belediye Başkanı izmarit toplamakla uğraşırken Yozgat 9 sene önce katı atıktan, çöpten elektik üreten illerin başında geliyordu. O zaman bunu yaptığımızda Türkiye'de 9. ildik. Yozgat'ımız şu an çöpten elektrik üreten bir ilimiz. Biz işimize bakıyoruz, işimizin ne olduğunu biliyoruz. Yozgatlı bizim ne olduğumuzu biliyor, Türkiye Yozgat'ın ne olduğunu biliyor. Bolu Belediye Başkanı işine baksın, Bolu'nun da belediyecilik manada çok eksikliği var, onları tamamlasın. O işini yapsın biz de işimizi yapalım" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Kazım Arslan, Tanju Özcan, Belediye, Politika, Ekonomi, yozgat, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Yozgat Belediye Başkanı'ndan Bolu'ya Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat Belediye Başkanı'ndan Bolu'ya Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.