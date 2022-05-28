Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak - Son Dakika
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Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak

28.05.2022 00:14
Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak

Zelenski, enerji krizinin ardından gıda krizinin de kapıda olduğu konusunda uyarıda bulundu. Rusya'nın ana ihracat yollarını kapatmasıyla 22 milyon ton tahılın depolarda beklediğini söyleyen Zelenski, "Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz günlerde dünyayı yeni bir krizin beklediğini söyleyerek, "Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak." ifadelerini kullanmıştı. Zelenski, bu kez ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında açıklamada bulundu.

"22 MİLYON TON TAHIL DEPOLARDA BEKLİYOR"

Zelenski, Rusya'nın ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, "Bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz" dedi.

"TEMMUZ AYINDA BİRÇOK ÜLKE FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAYACAK"

Zelenskiy ayrıca açıklamasında, "Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zelenski'den 'gıda krizi' uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak - Son Dakika


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