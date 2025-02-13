Zelenskiy'den Putin Uyarısı

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, "Dünya liderleri, Putin'in savaşı sona erdirmeye hazır olduğu iddialarına güvenmemeli" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile telefonda görüştü. Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştüm. Ukrayna'da kalıcı ve gerçek bir barış için gereken koşulları ele aldık ve Ukrayna, Avrupa ve ABD'nin ortak bir tutumu olmadan Putin ile müzakerelerin başlayamayacağı konusunda mutabık kaldık" dedi.

Tusk'a ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaptığı telefon görüşmesi konusunda bilgi verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Tüm Avrupa için başarılı sonuçlar elde etmek üzere kilit mesajları ve tüm Avrupalıların tutumlarını koordine etme ihtiyacını ele aldık" dedi.

Ukrayna'nın, güçlü ve güvenilir güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturması gerektiğinin altını çizdiğini aktaran Zelesnkiy, "NATO üyeliğinin ortaklar için en uygun maliyetli yol olacağını vurguladım. Bir diğer kilit garanti ise Ukrayna'nın savunma sanayisine yapılacak ciddi yatırımlardır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında uyarıda bulunan Zelenskiy, "Dünya liderlerini Putin'in savaşı sona erdirmeye hazır olduğu iddialarına güvenmemeleri konusunda uyardım" dedi. - KİEV