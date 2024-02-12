İYİ Partili ilçe başkanını öldüresiye dövüp Mansur Yavaş\'tan zorla özür dilettiler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüleri paylaştı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Melih Gökçek,İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı.
Videoda, Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü. Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar videoda yer aldı.
Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mansur Yavaş. Emrine uymayanı affetmez. Yer Beypazarı. Mansur'a bağlı iki ekip. Önce araları iyi. Esas ekip başı ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik. Beypazarı'nda her şeye hükmeden adam. Diğer ekibin iki önemli adamı, Veysel Ayık (2019 seçimlerinde İYİ Parti adayı) ve can dostu Recep Önder.
Veysel ve Recep sayısız usulsüz işlere şahit olunca Mansur ve Atilla'yı etrafta konuşmaya başlıyor. Veysel tekrar başkan adayı olmak isteyince tehditler başlıyor. Çünkü Mansur kendi adayı olarak Özer Kasap'a karar kıldı.
Recep Önder, Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'in hakkında konuşmalarının dozajını artırınca talimat veriliyor ve videodaki manzara ortaya çıkıyor. Özet, Mansur'a sesini yükselten işte böyle cezasını çeker. Hadi Ankara Mansur'a oy ver ki Ankara meçhule yelken açsın.
Bu arada bu videoyu seyredecek olan Meral Akşener şu anda Beypazarı'na İYİ Parti İlçe Başkanı yaptığı Recep Önder'e yapılanları görünce tavrı ne olacak, gerçekten çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili pek çok tweetim olacak.
Videoyu seyrettikten sonra mutlaka düşüncelerinizi bu tweetin altına yazın ki uyuyanlar da uyansın. Videodaki galiz küfürleri kesemedim. Öyle bir tekniğim yok. Özellikle tüm bayanlardan özür diliyorum."
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
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Son Dakika › Politika › İYİ Partili ilçe başkanını öldüresiye dövüp Mansur Yavaş'tan zorla özür dilettiler - Son Dakika
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