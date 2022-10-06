50 yıldır burnunda mermiyle yaşadı

13 yaşındayken burnundan giren kör kurşun, "zararı yok" düşüncesiyle 50 yıl sonra çıkartıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran 63 yaşındaki Kazim Koca'nın 50 yıl boyunca burnunda duran mermi 2 saatlik operasyonla çıkartıldı. Solunum problemi de olan Koca, merminin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre olay 50 yıl önce Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşandı. 13 yaşındayken nereden geldiği belli olmayan kör kurşunun burnundan girdiği Kazım Koca, 50 yıl boyunca mermiyle yaşadı. Burun ve çene kemiğinin birleştiği yere saplanan kurşun için önce bir kaç hastaneye başvuran Koca, ameliyatın riskli olduğu kanısına varınca kurşunla birlikte yaşadı. Sonrasında da zararı olmaz düşüncesiyle ameliyat olmaktan çekinen Kazim Koca, son olarak ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

Burada Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Doz. Dr. Deniz Baklacı ve ekibinin tetkik ve tedavilerini yaptığı Koca, iki saat süren operasyonun ardından solunum yolunu da kapatan mermiden kurtuldu. Sağlığına kavuşan Koca, "Bakkala girmiştim. Bakkaldan çıkarken kurşun burnuma saplandı. O arada burnum yandı. Üç dört kez döndüm. Sonra bayılmışım. Bu olay olunca 13 yaşındaydım. Bir zararı yok diye aldırmadım. Nefes almakta zorlanıyordum. Tıkanmaya başlamıştım. Olay Çaycuma ilçesi Akçahatipler köyünde olmuştum. İstanbul'da özel bir doktora gittim. Bana 'Aldırmasan daha iyi riskli. Beyin damarları, göz damarları var' dedi. O zaman vazgeçtik. O sebepten köye geldim. Sonra köye döndüm. Üniversite hastanesine geldik. Sağ olsunlar ameliyatla aldılar şimdi iyiyim" dedi.

"Mermi koruyucu dokuyla kaplanmış"

Doç. Dr. Deniz Baklacı ise hastanın kendilerine geldiğinde merminin koruyucu bir tabaka ile kaplanarak kitle halini aldığını gördüklerini söyleyerek, "Hastanın şansı şu ki kurşun vücut tarafından bir koruyucu dokuyla kaplanmış ve bir kitle halini almış. Bu büyük ihtimalle de hastada yan etki yapmamasının nedeni bu yabancı cisim tarafından korunaklı bir hale gelmiş olmasıydı. Ameliyat 2 saat kadar sürdü. Kurşunu ve etrafındaki o koruyucu yumuşak doku tabakasını herhangi bir yüz kesiği olmadan endoskopik olarak çıkardık. Mermi tam olarak yüz kemiğinde yerleşmişti. Burunda yabancı cisim sık karşılaştığımız bir durum ama genellikle çocuk popülasyonlarında oluyor. Bunları erken yakalarsak hemen çıkarıyoruz, geç yakalarsak bunlar yine bir yabancı cisim haline geliyor. Geçmeyen burun akıntıları, kötü koku, koku alma bozukluğu gibi şikayetlerle hastalar bize geliyor ama bu hastada görülen çok nadir görülebilecek bir tabloydu" dedi.