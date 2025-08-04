85 Yaşındaki Kadın Nefes Almaya Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

85 Yaşındaki Kadın Nefes Almaya Kavuştu

85 Yaşındaki Kadın Nefes Almaya Kavuştu
04.08.2025 11:19
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Mükerrem Aydın Öz, kapalı kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu ve nefes almanın önemini vurguladı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği İzmir'de kalp yetmezliği teşhisi konulan Mükerrem Aydın Öz (85), kasığından girilerek yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine teşekkürlerini ileten Öz, "Hastaneye yattıktan sonra iyileştim. Nefesim düzeldi, hocamın ellerinden öpüyorum. Dünyada en güzel şey, nefes almak. Bana nefes aldırdı. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.

İzmit'te yaşayan 4 çocuk, 10 torun sahibi Mükerrem Aydın Öz, nefes darlığı ve dizlerinde uyuşma şikayeti ile İzmir'e geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihan Altın tarafından tedaviye alınan Öz, göğüs kafesi açılmadan kalp kapak ameliyatı oldu. Kendisini oldukça iyi hissettiğini dile getiren Öz, "Kızımın evinde misafirdim, hastalandım. Uzun bir araştırmadan sonra burayı bulduk. Son dönemde nefes alamıyordum, oturamıyordum. Yatınca nefesim tıkanıyordu, konuşamıyordum, yürüyemiyordum. Dizlerimde uyuşukluk başladı. Sıkıntılarım giderek arttı" dedi.

'NEFES ALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine teşekkürlerini ileten Öz, şöyle konuştu:

"Nefes almak çok önemli. Bana daha önceden pil takılmıştı. Böbreklerimde de rahatsızlık başladı. Hastaneye yattıktan sonra iyileştim. Nefesim düzeldi, hocamın ellerinden öpüyorum. Dünyada en güzel şey, nefes almak. Bana nefes aldırdı. Allah ondan bin kere razı olsun. Her şey dilediği gibi olsun."

'SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Kızı Şenay Doğancı (66) ise annesi için çok endişelendiklerini dile getirip, "İzmit'teki tetkiklerde böbrek yetmezliği ile birlikte yaşından dolayı organ yetmezliğine gittiği söylenmişti. Annem mücadeleci bir kadın olmasına rağmen İzmir'e gelmeden önce her şeyden vazgeçmişti ancak burada düzeldi. Annem doktoruna, 'nefesimi sana emanet ediyorum' demişti. Tedavi sonrası sağlığına kavuştu ve şimdi her geldiğinde doktorunu ellerinden öpüyor" dedi.

'HER İKİ KALP KAPAĞI DA İFLAS ETMİŞ DURUMDAYDI'

İEÜ Medical Point Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihan Altın, "Geldiğinde bacakları çok şişti. Neredeyse patlayacakmış gibi görünüyordu. Her iki kalp kapağı da iflas etmiş durumdaydı. Bu tür ileri yaşta olan hastalara cerrahlar genelde müdahale edemiyor ama tedavisi mümkün. Konforlu bir yöntem kullanarak, hastamızın kasığındaki küçük bir kesi ile her iki kapakçığı da uzaktan onardık. Artık hastamızın akciğerlerinde sıvı birikmeyecek ya da bacaklarında şişlik olmayacak. Çok daha konforlu bir yaşam sürecek" diye konuştu.

'EGE BÖLGESİ'NDE İLK KEZ UYGULANDI'

Ege Bölgesi'nde kapalı yöntemle kapak ameliyatının ilk kez kendileri tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Altın, "Kalp pili de işimizi zorlaştırıyor. Çünkü kalp pili kalbin sağ tarafına takılıyor ve kablosu sağ kapakçıktan geçiyor. Kalbe zarar vermeden bu işlemi yapmak da ayrı bir tecrübe gerektiriyor. Kalp pilini devre dışı bırakma riski var. Bundan sonra takibe devam edilecek. Geldiğinde ciddi nefes darlığı vardı. Yatamıyordu, akciğerleri suyla doluydu. Bir gün yoğun bakımda kaldı. Açık ameliyat olsa iyileşme süreci 1 ayı buluyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 85 Yaşındaki Kadın Nefes Almaya Kavuştu - Son Dakika

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