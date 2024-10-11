Acil Kalp Grefti Uçakla İletildi

Sağlık

ANKARA, , MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen hasta için Isparta'dan, Ankara'ya kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Isparta'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.