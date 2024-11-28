Adana'da Sağlıklı Yaşlanma Eğitimi - Son Dakika
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Sağlık

Adana'da Sağlıklı Yaşlanma Eğitimi

40 yaş üstü bireyler, Adana'da sağlıklı yaşlanma hakkında eğitimler alıyorlar.

28.11.2024 19:29
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Bu merkezde sağlıklı yaşlanmayı öğreniyorlar

Adana'da 40 yaştan sonra 'Sağlıklı Yaşlanma' eğitimleri veriliyor

ADANA - Adana'da faaliyet gösteren Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 40 yaş üstü bireyler sağlıklı yaşlanmayı öğreniyor.

Sağlık Bakanlığınca 2017 yılında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde açılan Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 40 yaş üstü bireylere uzmanlar tarafından sağlıklı yaşlanma konusunda eğitim veriliyor. Eğitimde, evde dikkat edilmesi gerekenler, evin dekorasyonu, belli bir yaşın üstünde yapılması gereken sporlar konusunda bilgiler veriliyor. Ayrıca fizyoterapistler, psikologlar, diyetisyenler ve sosyal çalışmacılarda kendi alanlarında dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

Bunların yanı sıra eğitimlerle, demans ve alzheimer gibi yaşlılık hastalıklarıyla mücadele konusunda da farkındalık oluşturuluyor.

"Bu bir ekip işi"

Eğitim sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan ebe hemşire Ayşe Pars, "Bu eğitimlerde danışanlarımıza, sağlıklı yaşlanmaları konusunda bilgiler veriyoruz. Bu bir ekip işi. İlk günkü eğitimimizde danışanlarımız aç karnına merkeze geliyorlar, diyetisyenlerimiz onların yağ ve kas ölçümünü yapıyor. Ayrıca diş sağlığı hekimlerimiz muayene ediyor. Sonrasında psikologlarımız stresle baş etmenin yollarını, demans ve alzheimer gibi yaşlılık hastalıklarıyla nasıl baş edebileceklerini anlatıyor. Ayrıca fizyoterapistlerimiz ev dizaynı konusunda, evin sadeliği konusunu anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"Eğitimi bir bütün olarak görüyoruz"

Sağlık okuryazarlığı eğitimleriyle bireylerin sağlıklı yaş almalarını amaçladıklarını vurgulayan Pars, "Sağlık okuryazarlığının maalesef vatandaşlarımızın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Biz burada hem sağlık okuryazarlığını, kronik hastalıklarını yönetmeyi, aynı zamanda sağlıklı yaş almalarını sağlıyoruz. Bunun için eğitimi bir bütün olarak görüyoruz. Bu şekilde eğitimler yapıyoruz" dedi.

"Farkındalığımız eksik"

Eğitim almaya gelenlerden Çiğdem Tolay ise eğitimlerin çok yararlı olduğunu anlatarak, "Doktorumuzun bize verdiği bilgilerle nasıl besleneceğimizi öğrenerek 3 haftada 4 kilo verdim. 40 yaş üstü olduğumuz için ülkemizde ve dünyada kanser artışından dolayı bu konuda bilgilenmemiz çok önemli. Buraya geldiğimden dolayı çok mutluyum. Kemik erimesinden, alzheimerle nasıl korunacağız, evde nasıl yaşamamız gerekiyor ve nasıl sosyalleşmemiz gerekiyor bunları öğrendik. Bunları biliyoruz belki ama farkındalığımız eksik bu konularda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çukurova, Yaşlanma, Eğitim, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da Sağlıklı Yaşlanma Eğitimi - Son Dakika

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