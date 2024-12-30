Adana'da SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı

Sağlık

Adana'da 'Bölge SMA Tarama Laboratuvarı' açıldı

ADANA - Adana'da 'Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı' kapsamında, Bölge SMA Tarama Laboratuvarı açıldı.

Pahalı ve zorlu tedavi süreciyle bilinen SMA hastalığının önlenmesi amacıyla 2021 yılında Türkiye'de 'Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı' hayata geçirildi. Tarama programlarının hızlandırılması amacıyla Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'ye de hizmet edecek Bölge SMA Tarama Laboratuvarı hizmete açıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Bakanlığımızın SMA tanı merkezini Adana'da açması bölge için çok önemli, böylelikle testler daha hızlı sonuçlanacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Köksal Hamzaoğlu ise, "SMA hastalığının taşıyıcı taramasını yapan laboratuvarlarımızdan bir tanesini Adana'da açıyoruz. Bu bizim için gurur verici bir hadise. Sağlık Bakanlığımızın referans laboratuvarları dışında bölge laboratuvarı olarak yetkilendirilen ilk laboratuvar Adana'da oldu. Bakanlığımız gelecek nesillerin sağlığı için çok sayıda tarama programı uygulamaktadır. Hem evlilik öncesi taramasını hem de yenidoğan tarama testlerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Adana Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit ise merkezin bölgeye hizmet vereceğini ve çok önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan, 2022 yılından bu yana Adana'da 50 bin 580 kişiye SMA testi yapıldığı ve bin 285 kişinin testinin şüpheli bulunduğu, bunlardan 41'inin de Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Polikliniği'ne sevk edildiği açıklandı.