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Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) yaralanmalarına müdahale konusunda tatbikat yapıldı. Tatbikatta KBRN yaralanmasıyla gelen hastaların acil servis müdahalesi ve KBRN ünitesinde arındırılma aşamaları test edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
15.12.2023 - 16:37,  Güncelleme: 17:49
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Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) yaralanmalarına müdahale konusunda tatbikat yapıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde Hastane Acil ve Afet Durum Planları kapsamında yürütülen tatbikatta KBRN yaralanmasıyla gelen hastaların acil servis müdahalesi ve KBRN ünitesinde arındırılma aşamaları test edildi.

Bazı bölümlerinde cansız mankenlerin kullanıldığı tatbikatın ardından Başhekim Hamza Bambal, personele teşekkür etti.

Kaynak: AA
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