Sağlık

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde gözlem altında bulunan hamile kadın için ambulans helikopter havalandı.

Derecik Devlet Hastanesinde gözlem altında tedavisi süren hamile kadının, ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan ambulans helikopterle alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.