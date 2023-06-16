Ardahan'da şap alarmı! 99 köyde karantina uygulanırken, canlı hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika
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Ardahan'da şap alarmı! 99 köyde karantina uygulanırken, canlı hayvan pazarı kapatıldı

16.06.2023 15:26

Ardahan'da kent genelinde artış gösteren şap hastalığı sebebiyle 99 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan hareketlerini önlemek amacıyla Ardahan Canlı Hayvan Pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.

Ardahan'da şap hastalığının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazarı ile 99 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada; kent genelinde son günlerde şap hastalığının artış gösterdiği, hastalığın büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği belirtildi.

NUMUNELER ALINDI

Verim kaybına neden olan hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerine gelen ihbarların titizlikle değerlendirilmesi, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmesi sağlanmıştır. İlimiz merkeze bağlı 37, Göle'de 38, Hanak'ta 20, Damal'da 4 olmak üzere toplamda 99 köye karantina işlemi uygulanmıştır. Ayrıca hayvan sağlığı ekiplerimizin sağlık tarama faaliyetleri devam etmektedir."

CANLI HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Açıklamada, 500 litre dezenfektan dağıtımı yapıldığı ayrıca, hayvan hareketlerini önlemek amacıyla Ardahan Canlı Hayvan Pazarı'nın da geçici süreliğine kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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Ardahan, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ardahan'da şap alarmı! 99 köyde karantina uygulanırken, canlı hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da şap alarmı! 99 köyde karantina uygulanırken, canlı hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika
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