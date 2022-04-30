Bakan Koca: Risk ağırdır, gelir çocuğunuzu bulabilir - Son Dakika
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Bakan Koca: Risk ağırdır, gelir çocuğunuzu bulabilir

30.04.2022 22:45
Bakan Koca: Risk ağırdır, gelir çocuğunuzu bulabilir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Risk ağırdır, gelir çocuğunuzu bulabilir" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Risk ağırdır, gelir çocuğunuzu bulabilir" dedi.

Bakan Koca, aşılarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada "Aşıları yaptırılmamış çocuk, bundan zarar görmemişse, şansı, bulaşıcı hastalığı olan kişi veya taşıyıcılarla temas etmemiş olmasıdır. Çocukluk çağı aşıları, söz konusu bulaşıcı hastalıklar ortadan kalkmadıkça uygulanır. Risk ağırdır, gelir çocuğunuzu bulabilir" ifadelerini kullandı.


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Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Risk ağırdır, gelir çocuğunuzu bulabilir - Son Dakika


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