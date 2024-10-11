Bakan Memişoğlu'ndan Şiddete Tolerans Yok Vurgusu - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan Şiddete Tolerans Yok Vurgusu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ağrı'da sağlık hizmetleri ve şiddetle mücadele hakkında açıklamalar yaptı.

11.10.2024 21:12
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1) BAKAN MEMİŞOĞLU: 'ŞİDDETE TOLERANS YOK'

AĞRI'YA GEÇTİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Iğdır'dan karayoluyla Ağrı'ya geçti. Bakan Memişoğlu, yol güzergahındaki İshak Paşa Sarayı'nı gezdi. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve yetkililerden bilgi alan Memişoğlu, Ağrı programına valilik ziyaretiyle başladı. Kurum yöneticileriyle basına kapalı toplantıya katılan Memişoğlu, kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Ağrı Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret eden Vali Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili ihtiyaçları değerlendirdik. Sağlıklı hayat merkezini ziyaret ettik. Sağlıklı hayat merkezleri malum. Her türlü fizik tedavisinden, egzersizine, çocuk gelişiminden fizyoterapistine, diyetisyenine, hekiminden mamografisine ve kanser taramalarına kadar her türlü altyapısı olan mahallede insanlarımıza hizmet veren güzel bir örneği de var burada. Ağrı'da 200 yataklı bir hastane inşaatımız var. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi buraya güzel bir hastane yapma ile ilgili planlama ve çalışmalar yapıyoruz. Onun haricinde sağlık hizmetlerinin daha iyi olabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Daha da iyi olacak Ağrı. Ağrı sağlıkla ilgili çok daha gelişmeye müsait bir şehir. Hep beraber ekibimizle bunun daha iyi yapılması için bugün değerlendirmeler yaptık. Eksiklikleri ihtiyaçları tespit ettik. İnşallah Ağrı'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız ve özellikle sağlık hayat merkezi gibi bazı Doğubayazıt olsun Ağrı merkezi olsun yenilememiz gereken her tarafı düzelteceğiz" dedi.

'ŞİDDETE TOLERANS YOK'

Sağlıkta şiddete toleranslarının olmadığını belirten Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Biz sağlıkçıları insanlara yardım etmeleri, onlara iyilik etmeleri için yetiştiriyoruz. Amacımız insanların dertlerine derman olmak. Onun için kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok. Bunu herkes bilmesini istiyoruz. Sağ olsun bugün adalet dağıtan hakimlerimiz olsun, savcılarımız olsun artık bu konuda tavizsiz hareket ediyorlar. Şiddet gören sağlıkçıların haklarını bizim kadar savunuyorlar. Onun için bu cezalar caydırıcılığın yanında biz yine de insanlarımızın ceza yemesinden çok şiddet göstermemesini istiyoruz. Çünkü biz onlara iyilik yapıyoruz. Biz onlara hayatımızı adadık. Onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Onun için sağlıkçılar şiddet gördüğü zaman bunu anlamlandıramıyor. Biz onun için iyilik yaparken insanlara faydamız dokunsun diye çalışırken şiddet görmeye tahammül edemiyoruz ve moralimiz ve açıkçası motivasyonumuz bozuluyor. Onun için ben özellikle toplumdan sağlıkçılara lütfen değer vermelerini korumalarını istiyorum. Tabii ki eksikler olabilir, hatalar olabilir. Bunu da biz elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Bizlere iletebilirler. Ama biz biliyoruz ki Türkiye'nin sağlık sistemi ve Türkiye'nin sağlık insan gücü dünyaya örnek olmuş bir yer. Bu konuda insanlar Türkiye'den sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Çünkü sağlık çalışanımızın da kalitesi, sistemimizi de işlerliği dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi. Onun için toplumdan da bunu değerlendirmesini bekliyoruz. Sağlıkla ilgili şiddet gösterenleri hep beraber engelleyeceğiz. Buna tolerans yok bizim açımızdan. Toplumun da olmadığını düşünüyorum. Onun için herkese bu konuda hassasiyet tavsiye ediyorum."

'HASTALIĞI ERKEN TEŞHİS İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Koruyucu sağlığı ön planda tuttuklarını kaydeden Bakan Memişoğlu "Biz temel sağlık dediğimiz koruyucu sağlığı ön planda tutuyoruz. Aşılar olsun, topuk kanları olsun, bunları almamızın en önemli sebebi çocuklarımız hastalanmasın veya hastalığı varsa erken teşhis ederek o hastalığın hayatı boyunca etkisini yaşamasın diye uğraşıyoruz. Onun için bugün burada koruyucu hekimliği temel sağlığı çok önemsediğimizi hep belirtiyoruz. İşte kilo alırsanız, sigara içerseniz, tütün kullanırsanız, hareketsiz olursanız, sağlığınızın bozulacağı aşikar. Onun için bu tür tesisleri, aile hekimliklerini hep biz hastalanmadan başvurmanız gereken, danışılarak sağlığımızı daha nasıl iyi korumayı öğrenmemiz gereken birimler olarak konumlandırdık" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan Şiddete Tolerans Yok Vurgusu - Son Dakika

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