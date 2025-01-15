Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi - Son Dakika
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Sağlık

Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ünlü bir zincir marketin raflarında yer alan peynir markaları da girdi. Söz konusu markaların peynirlerinde 'mantar ilacı' olarak da bilinen 'natamisin' tespit edildi.

15.01.2025 21:36  Güncelleme: 23:15
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listeleri güncellenmeye devam ediyor.

ZİNCİR MARKETTE SATILIYOR

Son olarak, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine birçok markaya ait peynir çeşitleri girdi. Ünlü bir zincir markette satılan "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peynirinin ve yine aynı markette satılan "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peynirinin de listede yer aldığı görüldü. Listede yer alan bilgilere göre ilgili ürünlerde 'natamisin' bulunuyor.

NATAMİSİN NEDİR?

'Mantar ilacı' olarak da bilinen Natamisin, özellikle peynirlerde küf ve maya üremesini engellemek amacı ile kullanılıyor. Rafta bulunduğu süre boyunca üründeki küf maya gelişimini engelleyen Natamisin, mikotoksin oluşum riskini de engellenmiş oluyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklenen peynir markaları şu şekilde:

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Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde \'mantar ilacı\' tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Galatasaray 1905:
    vatandaş ne yapsın insanları öyle bir hale getirip kuru ekmeğe muhtaç ettiniz vatandasmı el atsın bu sizin işiniz gidip denetleyeceksiniz gerekirse o marketi muhurleyip kapatacaksınız habere bak mk yemeyin diyorsunuz biz nerden bilelim 108 36 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Almanya da olsa o marketin kökünü kazırlar !!! 91 45 Yanıtla
  • Görünmez Adam:
    A101 tereyağ peynir Tarabya ahir.. A101den de uzak duruyoruz. 91 3 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    Her iki peynir de A101 de satılmaktadır 88 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    hangi ünlü zincir market onu da yazsaydınız ya a101 mi bim mi şok mu hakmar mı carrefour mu migros mu? 69 0 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    söyleyin hangi market bilelim 44 0 Yanıtla
  • Yusuf Doğrucu:
    O zincir marketin varlığı insan hayatından önemi ki ismini bile veremiyorsunuz ? Bir yandan zamlı fiyatları boykot edin deniyor, bir yandan marketin ismi bile verilemiyor. Dostlar alışverişte görsün. Satana da sattırana da yazıklar olsun ... 41 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Markaları açıklarında almayalım. 21 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Üç harfli ya hangisi olduğunu yazmıyorlar 19 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Sonuç ne bakan lık 19 0 Yanıtla
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