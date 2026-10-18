Balcalı'da rektum kanseri ameliyatı olan Meryem İnce 4. günde taburcu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Balcalı'da rektum kanseri ameliyatı olan Meryem İnce 4. günde taburcu olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balcalı\'da rektum kanseri ameliyatı olan Meryem İnce 4. günde taburcu olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 64 yaşındaki Meryem İnce, rektum kanseri tanısı aldı. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahiyle ameliyat edilen İnce, ertesi gün yürümeye başladı ve 4. günde taburcu edilmesi planlanıyor.

ADANA'da kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Meryem İnce (64), rektum kanseri tanısı aldı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin ardından robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen İnce, operasyonun ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başladı. Ameliyatın ardından 4'üncü günde taburcu edilmesi planlanan İnce, "Yürüdükçe kendimi daha iyi hissettim. Şu an çok mutluyum" dedi.

Ev kadını Meryem İnce, 4 ay önce yaşadığı kabızlık ve karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından rektum kanseri tanısı alan İnce, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini tamamladı. Ameliyat aşamasına geldiğinde eşi Azmi İnce (66) ile birlikte araştırma yapan İnce, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde robotik cerrahi yönteminin uygulandığını öğrendi. Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran İnce'nin, Doç. Dr. Orçun Yalav ve Öğr. Gör. Dr. İshak Aydın tarafından yapılan detaylı değerlendirme sonrası robotik rektum kanseri ameliyatına uygun olduğu kararlaştırıldı. Başarılı geçen operasyonun ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başlayan İnce, yoğun bakım sürecine gerek duyulmadan servise alınarak burada takip edildi.

'GÜNLERCE ARAŞTIRDIK'

Aradan geçen 4 günün ardından taburcu aşamasına gelen Meryem İnce, "Sinirlere zarar vermeyen bir yöntem olduğunu duyunca robotik cerrahi ameliyatı olmak istedim. Eşimle birlikte günlerce araştırdık. Önce sadece Ankara'da olduğunu duyduk. Sonra Adana'da da üniversite hastanesi olarak Balcalı'da bu teknolojinin kullanılmaya başlandığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Hocalarımdan Allah razı olsun, hemen ilgilendiler. Beni hazırladılar ve ameliyata aldılar. Ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladım. Yürüdükçe de kendimi daha iyi hissettim. Şu an 4 gün geçti ve taburcu olacağım. Çok mutluyum" diye konuştu.

HASTALAR 3-4 GÜNDE TABURCU OLABİLİYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Orçun Yalav, özellikle pelvis gibi karmaşık anatomik yapıların bulunduğu bölgelerde yapılan kanser ameliyatlarında cerrahi yöntemin önem taşıdığını söyledi. Robotik cerrahide küçük kesilerle ameliyat yapılabildiğini belirten Yalav, bunun bazı hastalarda doku travmasının azalmasına ve ameliyat sonrası hareketliliğin daha erken başlamasına katkı sağladığını ifade etti. Yalav, "Açık ameliyatlarda büyük kesiler nedeniyle hastalarımız şiddetli ağrı yaşayabiliyordu. Serviste yürümelerini istediğimizde ağrı nedeniyle hareket etmekte zorlanıyorlardı. Robotik cerrahide ise yaklaşık 8 milimetrelik küçük kesilerle işlem yapabiliyoruz. Doku travmasının daha az olması hastanın hareket etmesini kolaylaştırabiliyor. Klasik yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz bazı ameliyatlarda hastanede kalış süresi 12 güne kadar çıkabiliyordu. Uygun hastalarda 3-4 gün içerisinde taburculuk mümkün olabiliyor" dedi.

REKTUM KANSERİNDE YAŞ SKALASI DÜŞTÜ

Rektum kanserinin artık daha genç yaşlarda da görülebildiğini vurgulayan Yalav, "Eskiden bu hastalığı daha çok 60-70'li yaşlarda görüyorduk. Ancak artık 40'lı yaşlarda da karşımıza çıkabiliyor. Ailesel risk faktörlerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Ailede bağırsak kanseri öyküsü bulunanların doktor kontrolünü ihmal etmemesi gerekiyor. Tarama testlerinin de yaşa ve kişisel risk faktörlerine uygun zamanda yaptırılması önemli. Kolonoskopi sırasında tespit edilen bazı şüpheli lezyonlara erken dönemde müdahale edilebiliyor. Bu nedenle belirtileri dikkate almak ve taramaları aksatmamak gerekiyor" diye konuştu. Azmi İnce ise eşinin sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, 4 gün içinde taburculuk aşamasına gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Kaynak: DHA
Balcalı HastanesiKarın AğrısıRadyoterapiAmeliyatGüncelSağlıkAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası Anne dahil 3 gözaltı Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Kayseri’de refüje çıkan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 265 bin TL ceza: Kamera kayıtları yalanı çürüttü Kayseri'de refüje çıkan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 265 bin TL ceza: Kamera kayıtları yalanı çürüttü
09:56
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:56
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 10:20:30. #7.12#
SON DAKİKA: Balcalı'da rektum kanseri ameliyatı olan Meryem İnce 4. günde taburcu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei