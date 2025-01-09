Bebek Ölüm Hızları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bebek Ölüm Hızları Düşüyor

Geniş Video İzle

Prof. Dr. Mustafa Aydın, ülkemizde bebek ölüm hızlarında belirgin düşüşler yaşandığını belirtti.

09.01.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Aydın: "Ülkemizde bebek ölüm hızlarında belirgin düşüşler meydana geldi"

ELAZIĞ - Ülkede anne ve bebek ölümlerini azaltmak için büyük çabalar sarf edildiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Yeni doğan bilimindeki ilerlemeler ve yeni doğan yoğun bakımındaki gelişmeler sayesinde ülkemizde bebek ölüm hızlarında belirgin düşüşler meydana geldi" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yeni doğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, ülke genelinde çocuk ve anne ölümleri hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Aydın, "Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesinde bebek ölüm hızları, 5 yaş altı çocuk ölüm hızları ve anne ölüm hızları gibi veriler oldukça değerlidir. Ülkemizde de anne ve bebek ölümlerini azaltmak için büyük çabalar sarf edildi. 1 yaş altı ölümlerin en önemli kısmını yeni doğan bebekler oluşturdu ve bunların önemli bir kısmı prematüre bebeklerden oluştu. Yıllardır ülkemizde özellikle yeni doğan bebeklerin sağlığı açısından birçok tıbbi iyileştirmeler yapıldı. Perinatoloji merkezlerinin oluşturulmasının yanı sıra yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin modernizasyonu konusunda büyük yol kat edildi" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin de hasta sağlığı için teknolojik gelişmelere ayak uydurduğunu aktaran Aydın, "Hali hazırda 40-50 civarında yatak kapasitesine sahip en üst düzeyde teknolojik cihazlarla donatılmış bir yoğun bakım ünitesi ile hastalara hizmet veriliyor. 1950'li - 60'lı yıllarda bebek ölüm oranları bin canlı doğumda 380 düzeylerinde oldu. Ancak günümüzde bin canlı doğumda 10'un altına düştü, yeni doğan bilimindeki ilerlemeler ve yeni doğan yoğun bakımındaki gelişmeler sayesinde ülkemizde bebek ölüm hızlarında belirgin düşüşler meydana geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Aydın, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Aydın, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bebek Ölüm Hızları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:59:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bebek Ölüm Hızları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.