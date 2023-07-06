Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki çocuğun gözündeki 11 sinek larvası temizlendi - Son Dakika
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Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki çocuğun gözündeki 11 sinek larvası temizlendi

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki çocuğun gözündeki 11 sinek larvası temizlendi

06.07.2023 15:12

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde 11 sinek larvası tespit edildi. Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılan müdahale sonucunda larvalar çıkarıldı ve çocuk taburcu edildi. Uzmanlar, bu tür durumların yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerde daha sık görüldüğünü belirtti.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde tespit edilen 11 sinek larvası temizlendi.

Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan muayenede göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastanın göz ağrısı ve kızarıklık şikayetiyle geldiğini anlatan Ateşoğlu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız muayenede hastanın göz kapağı altında hareket eden kurtçukları fark ettik ve mikroskobik muayenede temizledik. İlk gün 8 kurtçuk çıkardık. Antibiyotik damla tedavisini verdik ve ertesi gün hastayı kontrole çağırdık. Kontrole gelen hastanın şikayetleri gerilemişti ancak yaptığımız muayenede 3 kurtçuk daha gördük ve temizledik. Hastanın şu an için durumu iyi ve taburcu oldu."

Ateşoğlu, "Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz." dedi.

Kaynak: AA
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Göz Hastalıkları, Tatvan, Bitlis, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki çocuğun gözündeki 11 sinek larvası temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki çocuğun gözündeki 11 sinek larvası temizlendi - Son Dakika
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