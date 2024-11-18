Bitlis'te Prostat Ameliyatı Başarıyla Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bitlis'te Prostat Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

Bitlis'te, ilk defa gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

18.11.2024 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te ilk defa yapılan prostat kanseri ameliyatı başarıyla tamamlandı

BİTLİS - Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Çağdaş Bildirici tarafından gerçekleştirilen ve Bitlis'te ilk defa yapılan prostat kanseri ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki İhsan Akbaş, rahatsızlığı nedeniyle Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerden sonra Bitlis Devlet Hastanesinde gönderilen Akbağ'a 3'üncü basamak hastanelerde ancak yapılabilen "Radikal prostatektomi" ameliyatı gerçekleştirildi.

Bitlis'te ilk defa böylesine bir ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Çağdaş Bildirici, bu tür hastalar için artık bu tür ameliyatların yapılabileceğini söyledi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, taburcu olabileceğini belirten Dr. Çağdaş Bildirici, "Hastamız önce Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan doktor arkadaşımıza muayene olmuştu. Oradaki uzman doktorumuz bize haber verdi. Hastamızı Bitlis Devlet Hastanesine alarak burada gerekli tetkikleri yaptık. Prostat kanseri, erkeklerde en çok görülen ikinci bir kanser türüdür. Belli bir evreden sonra cerrahi müdahale ya da radyoterapi gibi tedavi seçeneklerimiz var. Biz de hastamızla konuşup birlikte cerrahi müdahale ile tedavi kararı aldık. Tatvan Devlet Hastanesindeki hocamızla birlikte bu ameliyatı burada gerçekleştirdik. Bu tür cerrahi müdahaleler genellikle 3'üncü basamak hastanelerde yapılan bir cerrahi müdahaledir. Çünkü vaka içi komplikasyonları olsun, sonrasındaki takibi ve bizim yaptığımız en zor cerrahilerden biri olması nedeniyle buralarda yapılmamış bir cerrahiydi. Bizler anestezi ekibimize ve kendi hemşirelerimize güvenerek bu cerrahiyi tamamladık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz. Şu anda her şey yolunda ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bundan sonra da bu tür hastalarımız oldukça Bitlis'te bu cerrahiyi yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hasta İhsan Akbağ ise hastaneye geldiğinde gerekli bilgilerin doktor tarafından kendisine verildiğini belirterek, "Kendisi ameliyat öncesinde yapılması gerekenleri bana söyledi. Onları yaptıktan sonra ameliyat kararı aldık. Kendilerine teşekkür ederim. Benim kurtarıcım oldular. Bu tür sıkıntısı olanların hemen müracaat etmeleri gerekiyor. Sağlığıma kavuştum. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Prostat Kanseri, Prostat Kanseri, Ameliyat, Hastane, Bitlis, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bitlis'te Prostat Ameliyatı Başarıyla Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:41:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Prostat Ameliyatı Başarıyla Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.