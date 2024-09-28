Böbrek Tümörü Erken Tespit Edildi

Sağlık

Malatya'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbreğinde tümör tespit edilen 65 yaşındaki Adnan Yıldıran, laparoskopik böbrek kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan emekli Adnan Yıldıran, son dönemlerde sık sık karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Şikayetlerinin artması üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Yıldıran'ın böbreğinde tümör tespit edildi.

Kapalı yöntemle böbrek kanseri ameliyatı yapılan Yıldıran, tedavisinin ardın taburcu edildi.

Adnan Yıldıran, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Yıldıran, ameliyat olmadan önce sürekli karın ağrısı yaşadığını belirterek, "Çok rahatsızdım, idrarımı bile yapamıyor, karın ağrısından kıvranıyordum. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni hemen ameliyata aldılar şu an çok şükür iyiyim. Hayatımı doktorlarıma borçluyum. Bunu da ömür boyu unutmayacağım." dedi.

"Tümörü erken tespit edilip kapalı ameliyatla çıkarıldı"

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ender Akdemir hastanın böbreğinde nadir görülen bir rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Hastaya laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı uyguladıklarını dile getiren Akdemir, "Bu ameliyat için eskiden hastalar il dışına yönlendiriliyordu ancak şu an hastanemizde yapılabiliyor. Dört günde hastamız sağlığına kavuştu, kendisini çok iyi hissediyor ve hastalığından kurtuldu. Bu ve bunun gibi kapsamlı ameliyatların hastanemizde başarıyla uygulanıyor olması hem ilimiz hem de bölge için büyük bir şans." diye konuştu.

Böbrek tümörlerinin genellikle böbreğin ana hücrelerinden kaynaklandığını ve çok geç fark edildiğini aktaran Akdemir, şöyle devam etti:

"Bu tümör ise böbreğin iç kısmında kaynaklandığı için hastada idrarda kanama, pıhtı şeklinde belirti vermesi hastanın hastanemize başvurmasına neden olmuştur. Böylelikle tümörü erken evrede tespit edilip kapalı ameliyatla vücuttan çıkarılmıştır. Bu yönden hastamıza da konforlu bir ameliyat sağlamış olduk. Hastamız da durumundan memnun."

"Özellikli ameliyatlar yapıyoruz"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Serdar Buğday da hastanın dışarıda birçok merkeze başvurduğunu ardından kendilerine geldiğini söyledi.

Yaptıkları tetkiklerin ardından operasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Buğday, şöyle konuştu:

"Laparoskopik yöntemin avantajı hastanede daha kısa kalma, daha az kanama ve hastada daha az ağrı dolayısıyla daha konforlu işlem olmasıdır. Depremden sonra hastanemizde çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Laparoskopik ameliyatlar başta olmak üzere özellikli ameliyatlar yapıyoruz. Diğer kliniklerimizde de özellikli ameliyatların sayısı her geçen gün artıyor. Depremden önceki döneme göre iyi seviyelere ulaştık daha da iyi seviyelere ulaşmayı hedefliyoruz."

Hastanenin Üroloji Uzmanı Op. Dr. Battal Selçuk Çakmak da hastanın böbrek ve idrar torbası arasındaki kanalı komple alarak bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.