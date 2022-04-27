Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika
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Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

27.04.2022 16:14

Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ve iki gün sürecek 'Ben Olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

BURSA - Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ve iki gün sürecek 'Ben Olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda; bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alınacak.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Valisi Yakup Canbolat, bağımlılık yapan maddelerin sayısının ve çeşidinin artması, bunlara erişimin kolaylaşması, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede daha çok tedbir almayı gerektirdiğine dikkat çekti. Uyuşturucu kullanımını sıfıra indirmek, bağımlılıkla mücadelede tüm dünyaya örnek olmanın en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Canbolat, "Geleceğimizi; akıl ve irademizi esir alan, gençlerimizi suça iten her türlü bağımlılıktan uzak tutmak, sokaklarımızı zehirden ve zehir tacirlerinden korumak milli bir vazife haline gelmiştir. Bağımlılıkla mücadeleyi anayasal görev kabul eden devletimiz, ülkemizin her bir şehrinde çok paydaşlı bir mücadele anlayışını hayata geçirmiş bulunmaktadır" dedi.

Devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar ile birlikte bağımlıkla mücadeleyi azimle sürdüreceklerinin altını çizen Canbolat, "Bizler, yavrularımız ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde bağımlılığından korumakta kararlıyız. Çalıştayımızın temasına uygun bir şekilde empati yaparak, sanki kendi yakınımızı bağımlılıktan kurtaracak gibi hareket edeceğiz. Dolayısıyla yaptığımız her işte insanı merkez alacağız" şeklinde konuştu.

İl genelindeki bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında sunum gerçekleştiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, "Bağımlıkla mücadele, günümüzün ciddi bir sorunu ve hepimizi derinden etkileyen bir konu. İl Bağımlıkla Mücadele Kurulu ciddi bir çalışma yapıyor. Bu konuda daha fazla neler yapabiliriz, Ben olsaydım nasıl hareket ederdim temasıyla 17 ilçemizde kaymakamlarımızla yapılan çalıştaylardan sonra il merkezimizde son çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Burada konuşulanları rapor haline getirip, Bakanlığımıza ileteceğiz ve bu sürece katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından başlayan çalıştayda 4 grup halinde katılımcılar, bireyleri, zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için çözüm önerilerini ele aldı.

Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

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İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Uyuşturucu, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika


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