Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika
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Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

27.04.2022 16:24
Bursa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, bağımlılık yapan maddelerin sayısının ve çeşidinin artması, bunlara erişimin kolaylaşması, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede daha çok tedbir almayı gerektirdiğine ifade etti.

Uyuşturucu kullanımını sıfıra indirerek bağımlılıkla mücadelede tüm dünyaya örnek olmanın en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Canbolat, "Geleceğimizi, akıl ve irademizi esir alan, gençlerimizi suça iten her türlü bağımlılıktan uzak tutmak, sokaklarımızı zehirden ve zehir tacirlerinden korumak milli bir vazife haline gelmiştir. Bağımlılıkla mücadeleyi anayasal görev kabul eden devletimiz, ülkemizin her bir şehrinde çok paydaşlı bir mücadele anlayışını hayata geçirmiş bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarla bağımlıkla mücadeleyi azimle sürdüreceklerinin altını çizen Canbolat, "Bizler, yavrularımız ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde bağımlılığından korumakta kararlıyız. Çalıştayımızın temasına uygun bir şekilde empati yaparak, sanki kendi yakınımızı bağımlılıktan kurtaracak gibi hareket edeceğiz. Dolayısıyla yaptığımız her işte insanı merkez alacağız." ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da il genelindeki bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Bağımlıkla mücadelenin son yılların ciddi bir sorunu olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, "İl Bağımlıkla Mücadele Kurulu ciddi bir çalışma yapıyor. 'Ben olsaydım nasıl hareket ederdim' temasıyla 17 ilçemizde kaymakamlarımızla yapılan çalıştaylardan sonra il merkezimizde son çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Burada konuşulanları rapor haline getirip Bakanlığımıza ileteceğiz ve bu sürece katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmaların ardından başlayan çalıştayda 4 grup halinde katılımcılar, bireyleri, zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için çözüm önerilerini ele aldı.

İki gün sürecek çalıştayda bağımlılıkla ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alınacak.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Uyuşturucu, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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