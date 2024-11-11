Çocuklarda Diyabet: Farkındalık Şart - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklarda Diyabet: Farkındalık Şart

Çocuklarda Diyabet: Farkındalık Şart

Prof. Dr. Özlem Sangün, Türkiye'de 30 bin çocuğun diyabetle yaşadığını ve farkındalığın önemini vurguladı.

11.11.2024 11:23
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BAŞKENT Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özlem Sangün, Türkiye'de 18 yaş altı yaklaşık 30 bin çocuğun diyabetle yaşadığını belirterek "Çocuklarda diyabet, seyrek görüldüğü için belirtilerin fark edilmesi gecikebiliyor" dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özlem Sangün, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığı ve çocuklarda Tip 1 diyabetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, kan şekerinin yükselmesi sonucu oluşan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Sangün, "Çocuklarda en sık görülen diyabet türü, insülin bağımlı diyabet olarak bilinen Tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabet, pankreasın yeterli insülin üretemediği durumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle hastaların yaşamlarını sürdürebilmesi için eksik olan insülini dışarıdan almaları gerekmektedir" diye konuştu.

Türkiye'de 18 yaş altı yaklaşık 30 bin çocuğun diyabetle yaşadığını belirten Prof. Dr. Sangün, "Çocuklarda diyabet, seyrek görüldüğü için belirtilerin fark edilmesi gecikebiliyor. Bu nedenle farkındalık oldukça önemli" diyerek Dünya Diyabet Günü'nün amacının diyabet hastaları, aileler, sağlık çalışanları ve toplumun diyabet hakkında bilinçlenmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sangün, bu özel günün, insülin hormonunu bularak Tip 1 diyabetli hastalara yaşam hakkı kazandıran Frederick Banting'in doğum günü olan 14 Kasım'da kutlandığını da hatırlattı.

SENTÖR TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

Bir çocuğa diyabet tanısı konduğunda, sadece çocuğun değil, tüm ailenin yaşam tarzında değişiklikler gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sangün, bu sürecin başlangıçta zorlayıcı olabileceğini ancak diyabet ekibi, aile ve çocuk arasında uyum sağlandığında başarılı sonuçlar elde edilebileceğini belirtti. Prof. Dr. Sangün, "Bu başarının temel unsurları arasında sağlıklı beslenme bilgisi edinmek, kan şekerini düzenli takip etmek ve insülin enjeksiyonlarını aksatmamak yer alıyor" dedi.

Günümüzde diyabetli çocukların hayatını kolaylaştıran teknolojilerden biri olan cilt altı glukoz izlem sistemlerinin (sensörlerin) dünya çapında yaygın olarak kullanıldığını belirten Sangün, şöyle konuştu:

"Maalesef bu cihazlar ülkemizde henüz geri ödeme kapsamında değil ancak Türkiye'de de her diyabetli bireyin bu sensörlere erişimini sağlayacak düzenlemelerin yakın zamanda yapılacağını umuyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Çocuklarda Diyabet: Farkındalık Şart - Son Dakika

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