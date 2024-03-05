Depremde hasar alan aile sağlığı merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
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Sağlık

Depremde hasar alan aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

Düzce'de meydana gelen depremde hasar alan Nusrettin Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni proje ile merkezin çalışmalarının 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

05.03.2024 19:26  Güncelleme: 19:34
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Depremde hasar alan aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

DÜZCE - Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldığı için yıkılan Nusrettin Aile Sağlığı Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan çalışmaların ardından Nusrettin Aile Sağlığı Merkezinin yeni projesi hazırlandı. İhale çalışmaları sonrasında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentte üst üste sağlık yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Düzce hızla gelişen bir trend. Bu gelişme trendi Düzce'yi cazibe merkezi olarak kıldı. Bu da Düzce'yi iç göç rotasında hedef nokta haline getirdi. Düzce sürekli aldığı göçlerle büyüyen kent haline geldi. Temelini atacağımız merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada karşılaştığımız imar sorununu belediye başkanımız hızlı bir şekilde çözdü. 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' derler. Şehirde bir ahenk ve uyum olduğunda hızlı şekilde hizmetler yapılıyor. Çatışmanın olduğu, uyumun olmadığı yerlerde kamu yatırımlarının geciktiğini de gördük. Türkiye Yüzyılının en iddialı olduğu alanlardan bir tanesi sağlık alanı. Daha büyük bir hedefimiz var. 800 yatak kapasiteli eğitim araştırma hastanesini inşallah kısa bir süre içerisinde ilimize kazandıracağız" dedi.

Vali Aslan'ın konuşmasının ardından merkezin temeli atıldı. Nusrettin Aile Sağlığı Merkezindeki çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Depremde hasar alan aile sağlığı merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

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