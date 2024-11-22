Diş Hekimliği Günü'nde Meslek Sorunları Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diş Hekimliği Günü'nde Meslek Sorunları Tartışıldı

Diş Hekimliği Günü\'nde Meslek Sorunları Tartışıldı

Diş Hekimliği Günü dolayısıyla Türk Dişhekimleri Birliği ve diğer meslek örgütleri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek diş hekimliğinin güncel sorunlarını ele aldılar. Sağlıkta şiddet, diş hekimi istihdamı ve KDV indirim talepleri öne çıktı.

22.11.2024 17:30  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİŞ Hekimliği Günü nedeniyle meslek örgütleri ortak basın toplantısı düzenledi. Türk Dişhekimleri Birliği, Kamu Diş Hekimleri Derneği, Hekim Birliği Sendikası ve HEKİMSEN'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda mesleğin sorunları tartışıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği merkezinde düzenlenen toplantıya, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Fatih Güler, Kamu Diş Hekimleri Derneği Başkanı diş hekimi Necat Dilaver, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz ve Hekimsen Sendikası Ankara Şube Başkanı Uzman diş hekimi Banu Yıldırım da katıldı. Başkan Fatih Güler burada yaptığı açıklamada, " Türkiye'de koruyucu diş hekimliğinin hala gelişmediğini ve hala çocuk başına düşen çürük, eksik, dolgulu diş sayısının OECD ülkelerinde ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde diş fırçası ve diş macunu kullanımında da birçok ülkenin gerisindeyiz. Meslek dışı kişilerin ağız diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Ağız diş sağlığı merkezlerine özelde yüzde 49 ile diş hekimi olmayan kişilerin otak olmasının özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinin önü açıldı. Biz bunu şiddetle reddediyor ve itiraz ediyoruz. Şu anda 105 diş hekimliği fakültesi var. Aktif çalışan 49 bin 300 diş hekimi var. Bunun yüzde 59'u özelde, yaklaşık yüzde 37'si kamuda ve diğer kurumlarda çalışıyor. Türkiye'deki nüfus artış hızına göre çok farklı bir şekilde daha hızlı artan bir diş hekimi sayısı ve profili var. 2003'te fakültelere 923 kişi alınırken, 2016'da 3 bin 900 kişi, geçen yıl 11 bin 254 kişi diş hekimliği fakültelerine kaydolmuş. Yeni diş hekimliği fakültesi kesinlikle açılmamalıdır" dedi.

'SAĞLIKTA ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca sağlıkta KDV'nin yüzde 1'e düşmesini talep ediyoruz. Diş hekimleri daha fazla sayıda kamuda istihdam edilmelidir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ciddi sorunları ve talepleri var. Mevcutta 20 dakika MHRS süresi var. Bu maalesef diş hekimliğinde çok sınırlı bir süredir. Meslektaşlarımız yıpranma payı talep ediyor; aynı şeyi özelde biz de talep ediyoruz. Ceza ve tutuk evlerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı olan meslektaşlarımız var. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan meslektaşlarımızla ceza ve tutuk evlerinde çalışan meslektaşlarımızın ücretleri arasında çok ciddi farklılıklar var. Bu farkın mutlaka kapatılmasını talep ediyoruz. Türk DişhHekimleri Birliği olarak bununla ilgili birkaç kez Adalet Bakanlığı'na başvurumuz oldu. Bu dönemde yeniden başvuruda bulunduk. Ceza ve tutuk evlerinde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili girişimde bulunacağız. Diş hekimliğinde mezuniyet sonrası eğitim zorunlu olmalıdır. Diş hekimliği sürekli güncellenen bir meslektir. Sağlıkta şiddeti asla kabul etmiyoruz. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak hukuk danışmanımızla, odalarımızla, sendikalarımızla sağlıkta şiddete sonuna kadar karşı çıkıyoruz."

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz ise açıklamasında, "Sendika olarak yetişmiş olan nitelikli kadroları nitelikli hizmet üretememesi kaynaklı bir itiraz içerisindeyiz. Mevcut şartlarda 10-15 dakika aralıklarla diş hekimi hizmeti verebilmenin mümkünatı yoktur. Bu anlamda bugünle kıyaslandığında çok daha nitelikli eğitim alma koşullarına sahiptik. Nitelikli hizmeti sunabilme bilincinde olan hekimler olarak bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim bile şartlarımız çok zor. Bu bir halk sağlığı sorununa dönüşecektir. En büyük endişemiz budur. Öğrendiğimiz şekli ile hekimlik yapmak istiyoruz. Nitelikli tedaviyi uygun zaman diliminde uygulayıp hakkımız olan ücreti almak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Türk Dişhekimleri Birliği, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Hekimliği Günü'nde Meslek Sorunları Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:45:16. #1.12#
SON DAKİKA: Diş Hekimliği Günü'nde Meslek Sorunları Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.