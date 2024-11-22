Diş Hekimliği Günü\'nde Meslek Sorunları Tartışıldı

Sağlık

DİŞ Hekimliği Günü nedeniyle meslek örgütleri ortak basın toplantısı düzenledi. Türk Dişhekimleri Birliği, Kamu Diş Hekimleri Derneği, Hekim Birliği Sendikası ve HEKİMSEN'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda mesleğin sorunları tartışıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği merkezinde düzenlenen toplantıya, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Fatih Güler, Kamu Diş Hekimleri Derneği Başkanı diş hekimi Necat Dilaver, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz ve Hekimsen Sendikası Ankara Şube Başkanı Uzman diş hekimi Banu Yıldırım da katıldı. Başkan Fatih Güler burada yaptığı açıklamada, " Türkiye'de koruyucu diş hekimliğinin hala gelişmediğini ve hala çocuk başına düşen çürük, eksik, dolgulu diş sayısının OECD ülkelerinde ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde diş fırçası ve diş macunu kullanımında da birçok ülkenin gerisindeyiz. Meslek dışı kişilerin ağız diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Ağız diş sağlığı merkezlerine özelde yüzde 49 ile diş hekimi olmayan kişilerin otak olmasının özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinin önü açıldı. Biz bunu şiddetle reddediyor ve itiraz ediyoruz. Şu anda 105 diş hekimliği fakültesi var. Aktif çalışan 49 bin 300 diş hekimi var. Bunun yüzde 59'u özelde, yaklaşık yüzde 37'si kamuda ve diğer kurumlarda çalışıyor. Türkiye'deki nüfus artış hızına göre çok farklı bir şekilde daha hızlı artan bir diş hekimi sayısı ve profili var. 2003'te fakültelere 923 kişi alınırken, 2016'da 3 bin 900 kişi, geçen yıl 11 bin 254 kişi diş hekimliği fakültelerine kaydolmuş. Yeni diş hekimliği fakültesi kesinlikle açılmamalıdır" dedi.

'SAĞLIKTA ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca sağlıkta KDV'nin yüzde 1'e düşmesini talep ediyoruz. Diş hekimleri daha fazla sayıda kamuda istihdam edilmelidir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ciddi sorunları ve talepleri var. Mevcutta 20 dakika MHRS süresi var. Bu maalesef diş hekimliğinde çok sınırlı bir süredir. Meslektaşlarımız yıpranma payı talep ediyor; aynı şeyi özelde biz de talep ediyoruz. Ceza ve tutuk evlerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı olan meslektaşlarımız var. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan meslektaşlarımızla ceza ve tutuk evlerinde çalışan meslektaşlarımızın ücretleri arasında çok ciddi farklılıklar var. Bu farkın mutlaka kapatılmasını talep ediyoruz. Türk DişhHekimleri Birliği olarak bununla ilgili birkaç kez Adalet Bakanlığı'na başvurumuz oldu. Bu dönemde yeniden başvuruda bulunduk. Ceza ve tutuk evlerinde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili girişimde bulunacağız. Diş hekimliğinde mezuniyet sonrası eğitim zorunlu olmalıdır. Diş hekimliği sürekli güncellenen bir meslektir. Sağlıkta şiddeti asla kabul etmiyoruz. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak hukuk danışmanımızla, odalarımızla, sendikalarımızla sağlıkta şiddete sonuna kadar karşı çıkıyoruz."

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz ise açıklamasında, "Sendika olarak yetişmiş olan nitelikli kadroları nitelikli hizmet üretememesi kaynaklı bir itiraz içerisindeyiz. Mevcut şartlarda 10-15 dakika aralıklarla diş hekimi hizmeti verebilmenin mümkünatı yoktur. Bu anlamda bugünle kıyaslandığında çok daha nitelikli eğitim alma koşullarına sahiptik. Nitelikli hizmeti sunabilme bilincinde olan hekimler olarak bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim bile şartlarımız çok zor. Bu bir halk sağlığı sorununa dönüşecektir. En büyük endişemiz budur. Öğrendiğimiz şekli ile hekimlik yapmak istiyoruz. Nitelikli tedaviyi uygun zaman diliminde uygulayıp hakkımız olan ücreti almak istiyoruz" dedi.