Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında - Son Dakika
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Sağlık

Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında

Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında

DSÖ, dünyanın ölümcül Marburg virüsünün tehdidi altında olduğunu duyurdu. Meyve yarasaları tarafından insanlara bulaşan ve yüzde 88 ölüm oranı olan virüsün yayılması riskine karşı uyarıda bulunan Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın semptomları arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamasının bulunduğunu ifade etti.

03.10.2024 15:33
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın Marburg virüsü salgını tehdidi altında olduğunu ilan etti. DSÖ, Afrika ülkesi Ruanda'nın 7 bölgesinden 29 Eylül 2024 itibariyle sekizi ölüm olmaz üzere toplam 26 vaka bildirildiğini belirtti.

"RİSK ÇOK YÜKSEK"

Salgın riskine ilişkin DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Ülke düzeyinde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak değerlendirilmektedir" denildi.

DSÖ, Ruanda'da bildirilen virüsün Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Uganda sınırındaki bölgelerde de bildirildiği için salgının komşu ülkelere yayılma riski olduğu uyarısında bulundu. DSÖ, Ruanda'nın Doğu Afrika'daki birçok şehirle karayolu ağına sahip olması ve uluslararası bir havalimanı bulunması nedeniyle virüsün uluslararası yayılma riskinin de yüksek olduğunu vurguladı.

Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında

MEYVE YARASALARINDAN İNSANLARA BULAŞIYOR

Temaslı bir kişinin Avrupa ülkesi Belçika'ya seyahat ettiğinin bilindiğini söyleyen DSÖ, müdahalenin başlatıldığını ifade etti. DSÖ, şu anda virüs için herhangi bir tedavinin ya da aşının bulunmadığının altını çizdi. Yüksek ölüm oranlarına sahip Marburg virüsü, meyve yarasaları tarafından insanlara bulaştığı belirtildi. Belirtileri arasında, şiddetli baş ağrısının, karın ağrısının, burun ve ağız kanamasının yer aldığı bildirildi.

Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında

EBOLA VİRÜSÜYLE AYNI AİLEDEN

DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, Marburg virüsünün, Ebola virüsü hastalığıyla aynı aileden geldiğini ve son derece bulaşıcı bir viral hastalık olduğunu açıklamıştı. Ruanda Sağlık Bakanlığı, Marburg virüsü kaynaklı ölüm vakasının 29 Eylül'de gerçekleştiğini duyurmuştu.

"İNSANLAR PANİĞE KAPILMAMALI"

Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, "İnsanlar günlük aktivitelerine devam edebilirler. Marburg önleme önlemleri kapsamında herhangi bir aktiviteye yasak bulunmamaktadır. Hastalığın tüm odak noktalarını tespit ettiğimiz ve uygun önlemleri aldığımız için insanlar paniğe kapılmamalıdır" demişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Marburg virüsü, Karın Ağrısı, Baş Ağrısı, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Özer Canaydın:
    Kişinin ne zaman ve nasıl öleceği Kaderinde yazar! Ne bir saniye ileri nede bir saniye geri! İşiniz gücünüz Virus oldu! Anca insanları korkutun. Ne yapalım şimdi stokmu yapalım. 18 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yoook aşı maşi ha artık kimse inanmıyor artık 12 2 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Sıradaki gelsin 9 1 Yanıtla
  • İbrahim aslan:
    insanlar artık paniğe kapilmiyor zaten,paniğe kapılan sizler ve sizin gibiler 6 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    DSÖ iş başında ,yine korku yayıyor insanlığa. Yemezler artık. 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Dünya ilaç sektörü paraya doymayacaksınız anlaşıldı 5 0 Yanıtla
  • Ömer Kocaman:
    nüfus fazla 0 0 Yanıtla
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