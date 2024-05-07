Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu Gerçekleştirildi

Gaziantep Şehir Hastanesi\'nde Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu Gerçekleştirildi

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Perinatoloji ve Riskli Gebelikler Derneği desteğiyle düzenlenen sempozyuma birçok akademisyen ve uzman katıldı. Sempozyumda, hipertansiyon ve kanama gibi anne ölümlerinin en sık sebepleri ele alındı ve katılımcılara öneriler sunuldu.

07.05.2024 12:43
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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Perinatoloji ve Riskli Gebelikler Derneğinin desteğiyle hastanenin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, açılıştaki konuşmasında, kadın doğum ve perinatoloji kliniklerinin riskli gebeliklerin yoğun şekilde yönetildiği bir merkez olduğunu belirtti.

Kliniklerde asistanlara eğitim verdiklerini anlatan Çetinkünar, "Bölgemiz için önemli olan bilimsel bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Program koordinatörü Gaziantep Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Selcan Sınacı ise dünya ve Türkiye'de anne ölümlerinin en sık sebeplerinden birinin hipertansiyon olduğunun altını çizdi.

Gebeliğin hipertansif hastalıklarının anne ve bebek için ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Sınacı, "Bu nedenle hipertansiyonu olan bir gebe mutlaka yakın takip edilmeli ve riskli gebelik uzmanları tarafından değerlendirmelidir." açıklamasında bulundu.

Anne ölümlerinin en çok sebeplerinden olan kanama durumunda yapılması gereken medikal ve cerrahi yöntemlerin ele alındığını sempozyumda, asistan hekimlere ise söz konusu yöntemler uygulamalı şekilde gösterildi.

Konuşmaların ardından anne ölümlerinin azaltılması için katılımcılara öneriler sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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