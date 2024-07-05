Gaziantep'te böbreği alınan kadın sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep'te böbreği alınan kadın sağlığına kavuştu

Gaziantep'te yaşayan 32 yaşındaki Tuğba Kübra Şahin, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede bir böbreği alınınca sağlığına kavuştu. Şahin'in sağ böbreğinin çalışmadığı ve vücuduna salgıladığı hormonlarla çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkardığı tespit edildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Şahin, genç yaşında tansiyonunun normale döndüğünü ve kalp düzeninin yerine gelmeye başladığını belirtti. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, böbrek kaynaklı hipertansiyonun hastada kalp yetmezliğine sebep olduğunu ve ameliyatın riskli olduğunu ifade etti.

05.07.2024 11:19
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Gaziantep'te yaşayan 32 yaşındaki Tuğba Kübra Şahin, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede bir böbreği alınınca sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te bir firmada muhasebeci olarak çalışan Şahin, yüksek tansiyon, kalbinde çarpıntı ve çabuk yorulma şikayetleriyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.

Doktorlar yapılan muayene sonrasında Şahin'in sağ böbreğinin çalışmadığını ve fonksiyonlarını yerine getiremediği için vücuduna salgıladığı hormonlarla çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkardığını tespit etti.

Ameliyat ile böbreği alınan Tuğba Kübra Şahin, AA muhabirine, kısa süre içerisinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

İlk rahatsızlığının sağ kasığında bir sancıyla başladığını belirten Şahin, "Farklı hastanelere bu şikayetle başvurdum, herhangi bir tanı koyamadılar. Tanı konulması biraz zaman aldı. Günlük yaşantımda hipertansiyon beni ve kalbimi çok yoruyordu artık kalp yetmezliğim olmuştu. Kalbim çok yoruluyordu. Bu yüzden çalıştığım işimi dahi bırakmak zorunda kalmıştım. Ameliyatla sağ böbreğim alındı ve normal yaşantıma döndüm. Çok şükür şu anda iyiyim." dedi.

Şahin, rahatsızlığıyla birlikte genç yaşında tansiyonunun 20'lere, 24'lere çıktığını, ameliyat sonrası standart bir şekilde 12'lerde seyrettiğini ve kalp düzeninin yerine gelmeye başladığını ifade ederek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

3 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarının kendisini 1,5 yıldır iş hayatından kopardığına değinen Şahin, birkaç haftaya kadar yeniden çalışma hayatına başlayacağını, bu yüzden de çok heyecanlı olduğunu anlattı.

"Böbrek fonksiyonlarını yerine getiremiyordu"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Üroloji Uzmanı Asaf Demirbağ, toplumda sekonder hipertansiyonun yaygın olmasa da sık görülen bir hastalık olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu hastalığın en büyük sebeplerinden bir tanesi böbrek kaynaklıdır. Bizim hastamız da aynı sorunu yaşıyordu ve hipertansiyon ister istemez hastada efora neden oluyor ve toplumsal faaliyetlerini önemli derecede yapamaz hale getirmişti. Ameliyat riskliydi, hastanın tansiyonuna bağlı olarak kalbi bayağı hasar görmüştü. Böbrek fonksiyonlarını yerine getiremediği için oraya daha az kan gidince, böbrek kanlanmasının az olmasını düşünerek bazı hormonlar salgılıyordu ve kendi kanlanmasını artırmak için hastanın tansiyonunu yükseltiyordu."

Üroloji Uzmanı Hasan Güngör ise hastanın kullandığı tansiyon ilaçlarına rağmen tansiyonunun bir türlü düşmediğini anlattı.

Güngör, yüksek tansiyonun hastada kalp yetmezliğine sebep olduğunu ifade ederek, "Biz de böbreğin çalışma fonksiyonlarını değerlendirdik ve yaptığımız tetkikler sonucu böbreğinin çalışmadığını tespit ettik. Hastamızla konuştuk ve riskleri anlatarak ameliyat olması gerektiğini söyledik. Hastamız kabul etti ve ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Bizi en çok sevindiren şey ameliyat sonrası hastamızın tansiyon ilaçlarına bağımlılığı azaldı ve kalp değerlerinde kalbin pompalama gücü yerine gelmeye başladı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep'te böbreği alınan kadın sağlığına kavuştu - Son Dakika

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