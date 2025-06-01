GİTO Toplantısı Adana'da Gerçekleşti

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı, Adana Tabip Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, toplantıdaki konuşmasında, birlikte düşünmek, üretmek ve dayanışmak için buluştuklarını söyledi.

Polatöz, kente gelen meslektaşlarına teşekkür etti.

Divan başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Hilal'in yaptığı GİTO toplantısında, deprem bölgesinde sağlık alanına ilişkin güncel durum ve Türk Tabipleri Birliği kongresine ilişkin ortak tutum gibi konular ele alındı.