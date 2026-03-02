Grip Aşısı Hastane Yatışını Yarıya İndiriyor - Son Dakika
Grip Aşısı Hastane Yatışını Yarıya İndiriyor

02.03.2026 11:07
Dr. Atakan, grip aşısının hastane başvurularını %50 oranında engellediğini vurguladı.

AKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Grip ile influenzada, Dünya Sağlık Örgütü, hastalık kontrol merkezinin 2025 yılında çalışmasında grip aşısının yüzde 50 oranında hastane başvuru ve hastane yatış oranını engellediği tespit edildi. Bu çok önemli bir olay. Sağlıkta olan yükü de çok ciddi azaltacak bir orandır" dedi.

Kentte hem kış şartları nedeniyle hem de sömestir tatili sonrası grip ve çeşitli virüs salgınlarında artış gözlendi. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, bu tip hastalıklarda grip aşasının önemli olduğunu belirtti. Dr. Atakan, "Okullar açılınca biraz artış sağladı ama sevindirici olan ise grip ile influenzada, Dünya sağlık Örgütü, hastalık kontrol merkezinin 2025 yılında çalışmasında grip aşısının yüzde 50 oranında hastane başvuru ve hastane yatış oranını engellediği tespit edildi. Bu çok önemli bir olay. Sağlıkta olan yükü de çok ciddi azaltacak bir orandır. Çok ciddi bir bilimsel çalışma ve hekim arkadaşlarımızın çoğu da bunu gördü ve biliyor zaten. Vatandaşlarımızda bunu bilsin. Bir tek gripte değil, diğer aşılara da çok dikkat etmek lazım. Lütfen vatandaşlarımız aşılarla ilgili aile hekimlerine danışsınlar. Bunlarla ilgili toplumda bizi tehdit eden aşı reddi ya da aşı karşıtlığı diyelim, bu durumlara itibar etmesinler" diye konuştu.

'BİLİME NE KADAR UYARSAK O KADAR KAYBIMIZ AZALACAK'

Dr. Atakan, "Ülkenin sağlık ekonomisi açısından bile bence çarpıcı bir oran bence. Bunun için aile hekimlerinden her yıl grip aşılarını 7'den 70'e yapabiliriz. Diğer aşılar bebeklik ve yetişkin aşılarını da bizlere danışıp tamamlasınlar. Grip ile zatürre aşılarını devletimiz karşılıyor. İlk dozunu yapıyoruz. İkinci gerekli bilgileri veriyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız aşılarını yaptırıyor ve yararını görüyor. Bununla yaşamayı öğreneceğiz çünkü. Bir covid ile birlikte bu salgınların ne kadar önemli olduğu da anlaşıldı. Bilime ne kadar uyarsak o kadarda kaybımız azalacak" dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:54
Savaşın ortasında kalıp Türkiye’ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:01
“Yenilmez Uçak“ Kuveyt’te düştü İki ihtimal var
"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
