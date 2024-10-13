Güven Hastanesi Maratonda Meme Kanseri Farkındalığına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Sağlık

Güven Hastanesi Maratonda Meme Kanseri Farkındalığına Dikkat Çekti

Güven Hastanesi Maratonda Meme Kanseri Farkındalığına Dikkat Çekti

Güven Hastanesi, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Run Ankara Maratonu'na katıldı.

13.10.2024 13:30
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GÜVEN Hastanesi, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Run Ankara Uluslararası Maratonu'na katıldı. Güven Hastanesi bugün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Run Ankara Uluslararası Yarı Maratonu'na katıldı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle düzenlenen maratonda Güven Hastanesi hekimleri de yer aldı. Maratonda konuşan Güven Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Niyazi Ercan, sporun hem fiziksel hem de mental sağlık üzerindeki önemine değinerek şunları söyledi:

"Bildiklerimiz gibi, bu sene 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Run Ankara Maratonu için buradayız. Maraton gayet coşkulu bir şekilde devam ediyor ve herhangi bir problemle karşılaşmadık. Spor yapmak fiziksel sağlığımız için çok önemli. Bunun dışında mental sağlığımız için de sporun yeri çok farklı. Aynı zamanda, bu ay Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Meme kanserinin erken tanısı ve erken teşhis bizim için çok önemli. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, yaklaşık yüzde 60-65 oranında tedavi şansı mümkün olabiliyor erken tanı koyduğumuz zaman. Bunun için insanın kendisinin farkında olması ve kendisini tanıması gerekiyor. Meme kanserinde erken tanı, erken teşhis çok önemli; insanın kendini tanıması bu noktada çok önemli. Kendi kendine yapacağı muayeneler belki de bunun başlangıcı. Farkındalık ve şüphecilik çok önemli çünkü şu anda biliyoruz ki meme kanseri özellikle kadınlarda çok ciddi oranda artış gösteriyor. Bunun yanında, spor yapmak fiziksel ve mental sağlık açısından çok önemli olduğu gibi, kanser hastaları için de takiplerde mental sağlığı koruma açısından sporun yeri tartışılmaz. Bu vesileyle her adımda sağlık, her kilometrede farkındalık diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum."

'8 KADINDAN 1'İ MEME KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ TAŞIYOR'

Güven Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Bulut Özkan ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu söyleyerek 685 binden fazla kadının bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'de meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Özkan, "Ülkemizde ve tüm dünyada her 8 kadından 1'i yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Bu rakamlar, erken teşhisin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi. Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın kadınları, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Özkan, "Kadınlarımızın meme kanseri farkındalığını artırmak ve tarama programlarına katılımlarını teşvik etmek, bu ayın en önemli amaçlarından biri. Bu süreçte atılacak her adım, bir kadının hayatını kurtarabilir," ifadelerini kullandı. Özkan, tüm kadınları bu Ekim ayında sağlıklarına bir adım daha yakın olmaya davet ederek "Erken teşhis, hayat kurtarır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Güven Hastanesi Maratonda Meme Kanseri Farkındalığına Dikkat Çekti - Son Dakika

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