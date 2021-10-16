Akalazya hastalığından kurtulup sağlığına kavuşuyorlar - Son Dakika

Akalazya hastalığından kurtulup sağlığına kavuşuyorlar

Dünyada ender merkezlerde yapılabilen 'Akalazya' tedavisi Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nde de uygulanıyor

Kahramanmaraş'ta uygulanan 'Akalazya' tedavisi ile 12 hasta sağlığına kavuştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hastaneye yutma güçlüğü, yiyememe gibi vakalarla başvuran hastalar 'Akalazya' hastalığından kurtularak sağlıklarına kavuştular.

Halk dilinde yutma güçlü olarak bilinen 'Akalazya' hastalığı yüzünden hiçbir şey yiyip içemeyen hastalar, artık Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nde tedavi olabiliyor. Akalazya semptomları, peristalsis kaybı ve yutma fonksiyonunun bozulması ile ilişkili alt özofagus sfinkteri'nin gevşemesi ile ortaya çıkıyor.

Hastalık, her 100 bin kişiden yaklaşık 1.6 vaka olarak görülebilirken, pediatrik ve yaşlılarla daha sık görülüyor.

Erkekler ve kadınlar akalazya hastalığından eşit derecede etkilenirken, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sadece seçilmiş merkezlerde hastalığın tedavisi yapılıyor.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde de uygulanan işlem, sayesinde hastalar sağlığına kavuşuyor.

Hastanede 12 vakanın POEM işlemi ile sağlığına kavuştuğunu ifade eden Gastroenteroloji Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, "Bu zor organizasyonda emeği geçen tüm yöneticilerimize, sağlık personellerine teşekkür ediyorum. İleri endoskopik POEM, ESD yöntemi ile yemek borusu, mide veya kalın bağırsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız, açık ameliyata gerek kalmadan, organlar korunarak çıkarttırılıyor" dedi.

Uygulanan tedavi sonrası sağlığına kavuşan bir hasta ise, "Hayat standartlımı düşüren 'akalazya' hastalığıma her gittiğim merkez başka birine yönlendiriyor ya da yanlış teşhis koyuyorlardı. Tedavi amaçlı çok gezdim. Belirgin rahatsızlığımı 2015 yılı sonrasında fark ettim katı ve sıvı gıdaları yutamıyor, Yemek sırasında ayağa kalkıp zıplayıp boyun ve kol hareketleri yapıp yutmaya çalışıyor, yutamayacağımı anladığımda ise istifra ediyordum. Hatta suyu suyla yutmaya çalışıyordum.