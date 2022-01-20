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Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: "Evladım için çok korkmuştuk" - Son Dakika

Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: "Evladım için çok korkmuştuk"

20.01.2022 13:44

Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: "Evladım için çok korkmuştuk" Ambulans helikopter, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan hasta bebeği kurtardı 28 günlük Ahmet'in babası Ziyad: "12 saat mahsur kalmıştık" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan ve ambulans...

Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: "Evladım için çok korkmuştuk"

Ambulans helikopter, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan hasta bebeği kurtardı

28 günlük Ahmet'in babası Ziyad: "12 saat mahsur kalmıştık"

ADANA - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan ve ambulans helikopterle Adana'ya getirilen 28 günlük Ahmet'in babası Ziyad, "Evladım için çok korkmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Geçen akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep ve çevresinde birçok yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları esnasında, Mersin'den Gaziantep'e sevk edilen metabolik rahatsızlığı olan 28 günlük Suriye uyruklu Baraa Al Ahmet isimli bebekte ambulansta mahsur kaldı.

Adana 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrı üzerine harekete geçen Adana İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil hava ambulansı, Adana'dan havalanıp Gaziantep Nurdağı girişine iniş yaptı. Ambulansta mahsur kalan bebek helikoptere taşındı. Ambulans helikopter, yeni doğan bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. İlk müdahalenin ardından servise alınan bebeğinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minik Ahmet'in babası Ziyad ise bugün gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarım işçisi olduklarını, Ahmet'in 4 çocuklarından en küçüğü olduğunu belirten Ziyad, "Ambulansta 12 saat mahsur kaldık. Bebeğimiz için çok korktuk ama Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" dedi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Nacar, "İlk bilgi geldiğinde hemen ambulans helikopteri gönderdik. Otoyola indi ve bebeği alıp geldi. Hava şartları çok çetindi ama Allah'a şükür sağ salim kurtardık. Bebeğin durumu da iyi sayılır. Gereken müdahaleler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Evladım için çok korkmuştuk
Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Evladım için çok korkmuştuk
Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Evladım için çok korkmuştuk
Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Evladım için çok korkmuştuk
Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Evladım için çok korkmuştuk
Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Evladım için çok korkmuştuk

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Türkiye Cumhuriyeti, Gaziantep, Ambulans, Adana, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: 'Evladım için çok korkmuştuk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: "Evladım için çok korkmuştuk" - Son Dakika
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