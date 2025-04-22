Uzmanından uyarı: "Her 5 çocuktan biri obez"

ANKARA - Medicana International Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu, her beş çocuktan birinin obez olarak görüldüğüne dikkati çekti ve hekim kontrolünde tedavinin önemine vurgu yaptı.

Son günlerde sıkça tartışılan obezite tedavilerine ilişkin 'Obezitenin Tıbbi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar' adlı bilimsel konferans, Medicana International Ankara Hastanesi'nde düzenlendi. Medicana Sağlık Grubu Bilim Kurulu Başkanı ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk'un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, son gelişmeler Medicana International Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu tarafından aktarıldı.

Yaşam süresini azaltan önemli kronik bir hastalık olan obezite tedavilerinde kullanılan iğnelerin doktor önerisi olmadan kullanıldığında ortaya çıkan risklerine, doktor kontrolünde kullanıldığında ise ortaya çıkan faydalarına da vurgu yapıldı.

Obezite sağlık sorunlarının arasında ilk sıralarda

Burada Konuşan Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin dünyadaki en önemli sağlık problemleri arasında ilk sıralarda olduğuna değinerek, Türkiye'de obezite sıklığının yoğun bir şekilde arttığını, Avrupa ülkeleri arasında ise Türkiye'nin birinci sırada olduğunu ifade etti.

Beyaz undan uzak durun

Vatandaşların sağlıklı beslenmelerini ve hareket etmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu, "Hareket etmeleri çok önemli çünkü hareket eden kişilerin beslenmeye uyumları çok daha yüksek oluyor. Özellikle beyaz undan uzak durmalarını istiyoruz ama 'karbonhidrat tüketmesinler' demiyoruz, dengeli karbonhidrat tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Sadece yağ ve protein içerikli beslenmeyi de çok tavsiye etmiyoruz. Karbonhidratın, proteinin, yağın dengeli olduğu beslenme modellerini tercih ve tavsiye ediyoruz ama beyaz undan uzak durmalarını, olabildiğince siyah un türevlerini kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Zayıflama iğneleri sadece doktor önerirse kullanılmalı

Obezite tedavisinde sıklıkla kullanılan gerek oral gerekse de enjeksiyon tedavilerinin gereksiz kullanımını şiddetle reddettiklerini ve bunların sadece doktor önerisiyle kullanılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu, "Bazen kişiler kendi kendilerine bu ilaçları alıp, kullanıyorlar. Bunu önermiyoruz çünkü bunlar tamamen masum olan ilaçlar değiller. Ancak, bir doktor önerisiyle kullanılmalılar. Bu tedaviler, doğru şartlarda kullanıldığında da güvenli olan tedavilerdir. Bunun dışında eğer medikal tedaviyle başarılı olunamıyorsa ihtiyaç dahilinde obezite cerrahileri de önerilir. Önemli olan kişiye göre doğru beslenmeyi, doğru hareket protokolünü, doğru tıbbi tedavi ve ihtiyaç varsa cerrahiyi önerip; tedaviyi planlamak gerekir" diye konuştu.

Hareketsizlik ve doğru beslenmeme obezite nedeni

Türkiye'de her 5 çocuktan bir tanesinin şu anda obez gibi göründüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu, "Bu sıklık da artıyor. Çocuklar bizim çocukluğumuzda dışarıda oynuyordu ama bugün çocukların büyük bir kısmı evde, ekran ya da bilgisayar başında oturuyor. Hareket miktarları çok azaldı. Yiyebilecekleri abur cubur diye tanımladığımız veya hızlı yiyecekler çok arttı. Bu hareketsiz yaşam, doğru beslenmeme çocukların maalesef obezite sıklığını ve buna bağlı problemleri de artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.