HPV Farkındalığı: Rahim Ağzı Kanseri Riski - Son Dakika
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Sağlık

HPV Farkındalığı: Rahim Ağzı Kanseri Riski

HPV Farkındalığı: Rahim Ağzı Kanseri Riski

Bilecik'te rahim ağzı kanserinin en büyük nedeni HPV, tarama testleriyle erken teşhis mümkün.

06.01.2025 16:16
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce, rahim ağzı (serviks) kanserinin en büyük sebebinin Human Papilloma Virüsü (HPV) olduğu bildirildi.

Müdürlükten 1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Hekimi Dr. Filiz Daştan, rahim ağzı kanserinin meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dünya genelinde en sık görülen 4'üncü kanser türü olduğunu belirtti.

Hastalığın Türkiye'deki kanser türleri arasında ise 10'uncu sırada yer aldığını ifade eden Daştan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre dünyada, 2022 yılında 662 bin 301 yeni vaka görülmüştür. Aynı yıl, hastalık nedeniyle 348 bin 874 ölüm gerçekleşmiş olup kadınlarda kanser nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 4'üncü önde gelen nedeni olmuştur. Ülkemizde rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı 100 binde 4,5'tir ve 1 yıl içinde 2 bin 374 kadın bu tanıyı almıştır."

Daştan, rahim ağzı kanseri vakalarının neredeyse tamamının HPV nedeniyle oluştuğunu aktardı.

Bu enfeksiyonu geçiren herkeste bu rahatsızlığın gelişmeyeceğini vurgulayan Daştan, "HPV, 200'den fazla virüsten oluşan bir grubun adıdır ve çoğu insanda aktif enfeksiyona neden olmaz. Yüksek riskli HPV tipleriyle kalıcı HPV enfeksiyonu serviks kanserinin nedenidir." değerlendirmesini yaptı.

Hastalığın belirtilerine ilişkin konuşan Daştan, şu bilgileri paylaştı:

"Vajinadan artan miktarda veya alışılmadık türde akıntı geliyorsa, normal adet dönemi dışındaki zamanlarda lekelenme tarzında hafif kanama oluyorsa, normalden daha uzun süren veya daha ağır adet kanaması söz konusu ise, cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama veya ağrı varsa ve menopoz sonrası kanama olursa hemen hekiminize başvurunuz."

Daştan, rahim ağzı kanserinin Ulusal Tarama Programı'nda yer aldığına değindi.

Hastalığın önüne geçilmesinde tarama testlerinin önemine işaret eden Daştan, "30-65 yaşlarındaki sağlıklı kadınlarımız 5 yılda bir HPV-DNA testi ile taranmaktadır. Bu taramalar Sağlıklı Hayat Merkezleri, KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılmaktadır. Kırsal ve dezavantajlı gruplara da mobil araçlar ile tarama hizmeti verilmektedir." ifadesini kullandı.

Daştan, rahatsızlığın erken teşhisinde cerrahi müdahale ile tedavi edilebildiğini, ileri evrelerde ise radyoterapi ve kemoterapi uygulandığını belirtti.

DSÖ verilerine göre rahim ağzı kanserinin, alınacak önlemlerle dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olduğunun altını çizen Daştan, şunları bildirdi:

"HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek aşılar mevcuttur. DSÖ, serviks kanserine karşı 9-14 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına aşı yapılmasını önermektedir. 30 yaşından itibaren tarama testleri düzenli yaptırılmalıdır. Güvenli cinsel ilişki konusunda danışmanlık alınmalıdır. Sigaradan uzak durulmalıdır. Erkekler sünnet olmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık HPV Farkındalığı: Rahim Ağzı Kanseri Riski - Son Dakika

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